凶殘！9歲女玩呼拉圈遭陌生男狂刺死　母目擊崩潰　疑因1事遭報仇

俗語有云禍不及家人，但這個兇手太凶狠了！英國林肯郡1名媽媽在咖啡店內用電腦工作，如常安排2名女兒在店外玩呼拉圈，她則從店內監察着女兒情況。可是突然有1名男子走近孩子，並拔出利刀狂刺9歲女童，媽媽即時衝出撲救，惟女兒仍因出血過多傷重死亡，她痛失愛女後傷心崩潰。警方其後拘捕2名男子，並調查是否有人因涉及錢債糾紛而犯案。



9歲女童莉莉婭上周四（8月28日）在林肯郡一條僻靜的小街外玩呼拉圈時，突遭陌生男子當街用力刺死。（facebook圖片）

死者為9歲女童莉莉婭（Lilia Valutyte），她於上周四（8月28日）與5歲妹妹在林肯郡一條僻靜的小街外玩呼拉圈，其母親麗娜（Lina）則在附近的咖啡店內用手提電腦工作，該處可透過窗戶看到2名女兒的玩樂情況。

2名女童玩耍期間，1名陌生男子突然走近，拔出利刀向莉莉婭狂刺。目擊女兒遇襲的麗娜嚇得即時跑出拯救，但該男子迅速逃去無蹤。莉莉婭當場大量出血，最後傷重死亡。警方接報後在附近公園拘捕涉案的22歲男子，其後再逮到另1名涉案男子，但2人經調查後目前已暫時被釋放。警方呼籲目擊的市民提供資料，並將會調查案件是否牽涉金錢糾紛，因麗娜經營人力仲介公司，懷疑她曾拖欠薪金。

當地議會領袖保羅（Paul Skinner）指小女孩的死令整個城鎮陷入悲傷之中，現時人心惶惶，除了議會降半旗致哀，居民亦紛紛到女童遇害的咖啡店外放上鮮花悼念。