驚險影片瘋傳！2大媽躺馬路睡覺遭車輾過頭　司機下場惹網民同情

在馬路中央睡覺，是有缺乏安全意識？內地近日瘋傳影片，大熱天時下安徽阜陽竟有2名大媽躺在馬路上睡覺，結果遭轉駛入的車輛輾過，其中一人更疑似被輾過頭部，幸無生命危險。事後當地警方認為，肇事司機與傷者須分別承擔事故同等責任，引來網民熱議，直指司機十分「無辜」。但也有不少網民關注大媽疑被車輾過頭部卻仍然無事，「臉好硬」、「練鐵頭功？」。



內地發生驚險車禍，2名大媽躺在馬路上睡覺時遭車輛輾過，其中一人更疑似被輾過頭部。（影片截圖）

從網上流傳的14秒影片見到，事發時2名大媽在馬路上鋪好「睡床」後席地而睡，看似相當悠閒舒服，惟數秒後有私家車轉右駛入路口，左前轆更從2名大媽身上輾過，其中一名大媽更疑似被輾過頭部，其間見到私家車上下晃動，畫面相當驚險。

驚險一刻逐格睇▼▼▼

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私家車輾過2名大媽後停下，疑似被輾過頭的大媽用手掩着臉部慢慢坐起來，似乎沒有大礙，私家車男司機則下車查看大媽情況。

當地交通警表示，事故中2名大媽有不同程度受傷，認為肇事司機與傷者須分別承擔今次交通事故的「同等責任」。惟大批網民看過影片後都同情司機遭遇，「看這視頻真的是無語又好笑！這兩大媽的膽子大呀，直接睡馬路？這安全意識？這司機大哥也太不容易了，還是負同等責任！」、「安全意識一點都沒有，司機真的挺慘的」、「同等責任是啥？這和碰瓷有區別？轉彎車誰會預判有人躺路邊？」。也有網民認為司機有責任確保道路安全，雖然2名大媽行為有問題，但司機「責無旁貸」、「都是狠人，一個直接睡馬路，一個居然看不見直接往臉上幹」。

私家車男司機事後下車查看大媽情況。（影片截圖）

不過也有很多網民關注大媽被重逾噸的車輾過頭部卻仍然無事，「咁碌法都無事，真係睇到我有ptsd」、「大媽個頭硬到」、「練鐵頭功？」、「我沒有別的意思，不過大媽臉好硬」、「居然還能坐起來抹臉也是震驚」。