睇Facebook頭像即知個用戶真本性　有人唔放貓狗必定係孤獨精

在二十一世紀的現代，社群網站已是我們生活中不可或缺的一部份。



但是你知道嗎？我們發在社群網站的圖像會反映自己的潛意識，因為在選擇這些圖片的時候，我們總是不自覺地投射內心的感受。

今天科技紫微網就要從社群頭像來看看你的內心的孤獨程度。

情境：在下方圖片中，選擇一張你最喜歡的圖片做為頭像，你會選擇哪一張？（點圖開始測驗）▼▼▼

+ 19

A、你很少感到孤獨

你的閱歷已經累積到一定的程度，使你培養出了頗為成熟豁達的心境。你對於人與人之間的社交聯繫並不那麼在意，也沒有固定的社交圈。你很少感到孤獨，偶爾會因為情緒低落而傷感，但多數時候你都可以快速自我調節。

B、你習慣隱藏孤獨

你的內心有很深的孤獨感，卻不易被人察覺，有時候連自己也能騙過。與人相處時，你總是戴著面具，表現出合群、樂觀的樣子，彷彿與所有負能量絕緣，其實你只不過是因為害怕孤獨，而努力融入人群罷了。

【延伸閱讀】第一眼睇到乜？答案揭露你大腦類型 見到呢種動物嘅人最唔理性（點圖開始測試）：

+ 18

C、你非常享受孤獨

你整個人是與孤獨感糾纏交織的。但和多數人的害怕孤獨不同，你屬於享受孤獨、喜歡獨處的類型。雖不擅長與人打交道，但你卻能把靈魂穩穩的安置在「物」上，所以你時常看起來孤單，內心深處卻擁有整個世界。

D、你屬於間歇性孤獨

你的幽默感十足，又很樂觀，是一個有想法、也較為注重自我感受的人。但你的情緒變化比較大，容易受人左右，因此常常會因為無法堅持自我而產生挫敗感。當你無法及時調節這種狀態時，就會間歇性的產生孤獨感。

E、你的內心非常孤獨

你能力很強，自視也很高，但同時你又十分希望受到他人的關注與認可。你的潛意識裡的孤獨指數非常高，雖然你並不想承認，然而當大家的目光從你身上移開時，你就會感覺到無所適從，信心大減。唯一能打敗這種孤獨的方式，就是卯足勁往上爬，讓所有人都必須注視著你的成就。

【延伸閱讀】見到狗頭定狗尾？一圖測你做事方式（點圖開始測試）：

+ 4

延伸閱讀：

【前世】百年之前你曾經是誰？落入哪道？

靈魂潛質？生命課題？揭開你的星座命盤

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】