買港鐵燈箱廣告賀同事離職　兼贈勵志金句　打工仔：一定好難忘！

賀同事離職新潮流？有打工仔於討論區發文表示，日前於港鐵鰂魚涌站發現1個賀同事離職的燈箱廣告，大讚事主的同事十分有心，「呢個farewell（送別）一定好難忘！普通人幾何會有機會出現喺呢啲地鐵廣告到？」。帖文引起熱議，有網民指出，「似玩佢多啲？」，不過也有網民讚「有創意，好過食餅」。



有打工仔於討論區發文表示，日前於港鐵鰂魚涌站發現賀同事離職的燈箱廣告。（「香港討論區」圖片）

該名打工仔於香港討論區以「見過最瘋狂嘅farewell係點樣？」為題發文表示，若有同事離職，通常都是一起吃頓少許貴的飯，或開歡送派對及送禮物，沒想到有人竟然會為同事買燈箱廣告。

從樓主上載的照片可見，廣告設計精美、有心思，不輸明星的生日應援廣告，事主半身照佔了大部分版面，底層寫上了3句「HAPPY LASTDAY」，又用姓氏大玩「食字」寫上「再見LIU（了）」，並勉勵道「過去的就讓他過去，曾經畢竟只是曾經」。

有網民認為事主被同事戲弄，「好似被擺上台！」、「哇，最把炮係放埋張相出嚟」、「我係離職的事主就笑唔出」、「好明顯呢個samson liu平時得罪人多，你resign成班同事夾少少錢玩X你」。不過也有網民認為，「事主真係應該有好路數，轉工或移民，啲同事真心歡送佢啫」、「一定好靚仔，啲女同事個個都好鍾意佢」、「farewell應援團」。