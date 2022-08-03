公屋入息丨三口家排7年　阿女做2.4萬政府工超入息　單親媽憂被DQ

香港地公屋難求，不少家庭輪候多年亦未能上樓，有單親媽媽日前發文，稱與一對子女苦候單位長達7年，預計即將獲配單位，不過女兒早前找到月入2.4萬元的政府工，導致家庭收入超出家庭入息限額上限。面對公屋單位及女兒前途的兩難，她苦惱應將女兒除名改為二人家庭輪候，或是勸對方辭職確保家庭收入合乎要求。



有單親媽媽日前發文，稱與一對子女苦候單位長達7年，預計即將獲配單位，不過女兒早前找到一份月入2.4萬元的政府工，導致家庭收入超出家庭入息限額上限。（資料圖片）

該名單親媽媽於facebook群組發文，稱與一對子女輪候公屋至今已達7年，目前尚未見房署主任，但相信很快便會獲首派單位。然而她的女兒早前找到1份政府工，月薪為2.4萬元，令三口之家的家庭入息超出指定上限。

樓主指，曾與女兒商量是否應放棄新工，待正式「上樓」後再另覓工作，惟女兒認為前途要緊，不願放棄工作，「後生唔會唔做，女只會叫我辭工」。她也考慮另一方法，就是將女兒在家庭成員名單除名，改為與兒子以2人家庭身份輪候，但擔心屆時只獲派1至2人單位，不足以讓女兒一同居住，「如1至2人真係好細，好擔心」。

房屋署網頁資料顯示，申請公屋3人家庭的入息限額為24,410元，是已扣除強積金供款後的實際收入金額。

帖文引來網民熱議，有人認為現時上樓非常困難，認為樓主與子女輪候了7年難得即將獲派單位，理應先確保有安樂窩，但亦有人認為子女前途比公屋更重要。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為現時上樓非常困難，認為樓主與子女輪候了7年難得即將獲派單位，理應先確保有安樂窩，「睇下三個邊份工最易搵又無價值，先辭了，有閒錢就休下」、「等咗7年應該就到，1至2人單位真係好細，叫阿女忍一忍喺屋企坐下，好多人開始申請就無做嘢」、「忍下手啦，錢搵唔晒嘅，但公屋過咗去就難返」。

亦有人認為子女前途比公屋更重要，「個女有份好工的話就除（名）啦，佢的前途緊要啲」、「你梗係叫你個女繼續做啦，你自己唞下，攞到間屋先至再做囉」、「佢搵份少錢到時咁容易搵返份筍工咩？到時佢捱，邊個幫輕佢？如果3個都唔可以換過份工咁就除佢名，如果你哋狠心始終會有一個人要辛苦㗎啦」。