農曆七月│用電飯煲蒸腸仔　打開竟消失不見　台女勁驚：遇到鬼？

香腸是被貪吃鬼吃了嗎？台灣有女子於網上發文分享在農曆7月遇到的怪事，她日前用電飯煲蒸了4條香腸，隔了一陣子再打開電飯煲，碟子上的香腸竟消失不見，定神一看，才發現4條香腸一同黏附在煲蓋上，嚇得她以為「撞鬼」，原來實屬虛驚一場。



該名女子於fb群組「爆廢公社公開版」發文貼出兩張照片，她用電飯煲蒸飯的同時，架了兩支筷子在煲頂，放了1個碟蒸香腸，沒想到待飯熟透再打開電飯煲時，卻發現碟上只剩1堆蒸出來的油，4條香腸消失不見。剛好現時踏入了農曆7月，不禁讓人聯想到是否「撞鬼」，不過樓主冷靜下來再仔細一看，始發現香腸黏附在煲蓋上，她大呼「我還以為我提早遇到鬼了」。

網民留言笑說，「這不是麻辣教師GTO的劇情嗎？」、「讓我想到鬼塚英吉之恐怖的燒賣」、「放在盤子時，沒排整齊嗎？是4個疊在一起？難怪會黏在鍋蓋」、「好淘氣的電鍋」、「香腸好團結」、「很難得看到求生意志如此堅定的香腸！」、「這是變魔術的常見手法」、「我還很認真的在看盤子」、「香腸與你躲貓貓」、「直接跟米一起煮就好，飯還會很香」、「沒事，香腸只是愛上了鍋蓋」。

日本動漫《麻辣教師GTO》的恐怖燒賣故事十分經典，劇情講述相傳在某個城鎮裏有1間用人肉製作燒賣的店舖，有名男子不信邪買了1盒燒賣回家，但在回家途中覺得心裏發毛，他多度打開盒子，竟發現燒賣陸續消失，最後定神一看才發現是自己嚇自己，原來燒賣全部黏附在盒蓋上。

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