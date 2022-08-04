六合彩暑期金多寶$5000萬｜這8個號碼機率最高！複式八個字幾多錢

【六合彩暑期金多寶2022攻略／複式／單式／賽馬會投注站／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率】又到暑假，六合彩暑期金多寶將於下周二（8月9日）攪珠，如果一注獨中，估計頭獎獎金高達5000萬元，待8月4日晚的攪珠完成後，便可在各場外投注處、電話投注及互動投注服務投注，8月9日晚上9時15分截止。

究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



六合彩暑期金多寶將於8月9日攪珠。（資料圖片）

六合彩49個數字組合變化萬千，《香港01》從馬會數據歸納近3個月攪出號碼次數，以及有紀錄以來攪出最多次數號碼，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

要注意的是，18號、40號、45號這3個號碼，於近2個月（6月至7月）六合彩從未攪出過。

近 3 個月攪出最多次的號碼是 30、34、46 號。（資料圖片）

至於有紀錄以來攪出最多次的頭11個六合彩號碼，可看下圖▼▼▼

六合彩複式八個字幾多錢？



較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

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除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

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