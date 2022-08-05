嘩！女保安虛報音樂節將發生大型槍擊案　驚動FBI　原因震撼網民

為了早收工可以去到幾盡？美國芝加哥著名洛拉帕羅扎音樂節（Lollapalooza）發生恐襲疑雲，1名18歲女保員向主管發訊息稱將發生大型槍擊事件，提及有150個目標，又捏造facebook帖文佐證，事件驚動現場警察指揮中心及FBI人員。不過，FBI介入調查很快鎖定訊息及相關帖文截圖都是出現女保安之手，她受查時竟直認自己是想「提早下班」才犯案，她將被控虛報恐襲威脅罪，在當地屬一級嚴重罪行。許多網民不解女保安為何要虛報這種訊息，坦言她只需謊稱身體不適已能「射波」請病假。



女保安Janya Williams稱自己是想提早下班才會作出虛報行為。（Twitter圖片）

芝加哥近日舉行洛拉帕羅扎音樂節，1名女保安員因虛報會發槍擊事件被捕，將被控製造虛假恐襲威脅罪，在當地屬一級嚴重罪行。芝加哥傳媒報道，18歲女保安威廉士（Janya Williams）日前通知主管，提及「下午4時會發生大規模槍擊事件」、「我們有150個目標」，主管接報後大為緊張，知告上級並通報予格蘭特公園的芝加哥警察指揮所，當主管回到同事身邊時，威廉士再聲稱其姐姐警告她，有人在facebook稱將發生大型槍擊事件。

同事們要求威廉士提供相關帖文截圖，她以「Ben Scott」的名字創建了fb專頁，上面寫了1則帖文，提到洛拉帕羅扎的格蘭特公園「6點會發生大規模槍擊事件」。

事件驚動FBI聯合特遣部隊（Joint Task Force）執行緊急披露要求（Emergency Disclosure Request），緊急向涉事單位索取資料調查，發現1個 Apple iCloud 和1個IP位置，揭發涉事訊息其實來自威廉士的手機號碼，她利用「TextNow」應用程式的電話號碼向主管發出威嚇訊息。在查明真相後，威廉士即被帶走，調查人員再發現她偽造facebook帖文後截圖發給主管，但沒有真的發布。

威廉士向警方承認自己犯案動機只是想提早下班，她被捕拘留時已有1宗盜竊案在身。法官容許她以5萬美元保釋，但必須受電子監控，8月8日再上庭。

事件令網民大感不解，認為她不想上班大可說身體不適，1句「我病了想走」已能解決問題，質疑她的行為「無腦」，且為何她已捲入盜竊案還可以繼續當保安，「她現在有更多假期了」、「她想坐監來擺脫工作」。

（綜合）