驚險片瘋傳│快線七人車遭巨型紙板擊中　私家車cut線神技解困惹議

【神駕駛技術】究竟是「好人好事」還是「好心做壞事」？網上瘋傳一段「車CAM（行車記錄儀）」片，見到有七人車於觀塘繞道快線行駛時，突然被巨型紙板飛中並遮蓋車頭部份擋風玻璃。左邊的私家車司機見狀即「出手」解圍，邊駕駛邊伸手出車幫七人車丟走紙板，高超技術引來網民熱議，大讚「高手」、「勁啊！」，但亦有網民質疑私家車司機做法危險，不宜鼓勵。



網上瘋傳一段「車CAM（行車記錄儀）」，見到有七人車被巨型紙板飛中並遮蓋車頭部份位置，旁邊私家車司機「出手」解圍，高超技術引來網民熱議。（Facebook專頁「車cam L（香港群組））

有網民周三（8月3日）在Facebook專頁「車cam L（香港群組）」上載1段長33秒的「車CAM（行車記錄儀）」影片，形容是「好人好事」。從影片見到，片段顯示時間為8月3日下午1時許，一輛七人車沿觀塘繞道快線往油塘方向行駛時，突然被巨型紙板擊中，部份紙板殘骸更遮蓋了車頭左邊的擋風玻璃，相當「牙煙」。

雖然七人車當刻慢慢減速，但未有停車並繼續行駛，紙板則一直覆蓋左邊車頭至車身。十多秒後，左方1輛私家車司機駛至見狀，即切線一邊慢慢平行靠近七人車，一邊伸出右手，其間見到私家車小幅度左右搖擺，調整距離，最終成功與七人車並排，把遮蓋七人車車頭的紙板取下丟走，並切回原線道離去，紙板則向後方飛去，離開了鏡頭視線。

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片段引來網上熱議，不少網民大讚私家車司機技術高超，「神技術！讚」、「高手！」、「勁呀！」、「肯幫手係心態，幫到手就技術。真係要有觀察力，距離感，左右手協調，控制油門定速，真心佩服！」、「師兄好型」、「人間有情」、「善心，救世！」、「狂野時速」。

不過亦有大批網民認為私家車司機做法十分危險，不應鼓勵，「危險駕駛喎」、「佢拉開塊嘢係想幫下手，但後面嗰架好易俾塊嘢累到」，「好人好事，最驚炒埋一碟」、「如果掟咗（紙板）落片主度，係咪仲係好人好事好技術？」、「下次個技術差有樣學樣，走去幫人就變害人」、「咁嘅情況係要打死火燈然後慢慢停低而唔係攬炒」。

片段引來網上熱議，有人讚私家車司機技術高超，亦有人認為私家車司機做法危險。（Facebook專頁「車cam L（香港群組））

言論隨即引來爭議罵戰，有網民反駁「幫佢扯走，後面唔一定中，但即時就幫咗嗰位司機，定係應該由得佢行，炒大鑊？」、「個司機幫人都俾人話，香港人真係好x煩」、「觀繞快線你話停就停？」。反對的網民則反問，「唔識打死火燈？話知你乜路線啦，唔停唔通等炒？」，重申「應該留意後面情況慢慢停車係最安全」。