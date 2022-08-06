台灣樂事Lay's薯片推限量「洗手指機」　網民嘲「太廢」但很想要

懶是沒有下限的！台灣樂事日前發起抽獎活動，推出5名限量版「洗手指機」，每台價值2.1萬台幣（約5500港元），號稱是「懶人神器」。許多網民爆笑稱這機器「太廢」、「好垃圾」，提到其實用筷子和湯匙吃薯片已經不用洗手，但還是很想要，認為很適合用來煲劇或電影時不用洗手。



台灣樂事推出限量版的「洗手指機」，網民爆笑稱很廢但又好想要。（「樂事」fb影片截圖）

吃薯片對部分懶人來說像人生交叉點，因為一拿起就沾到油鹽調味料要洗手，但又真的很想拿起薯片放入口。台灣樂事近日在facebook專頁舉行抽獎，推出限量5台的「洗手指機」，保證網上買不到，每台值2.1萬台幣，台灣網民要按規則分享急不及待想吃薯片的場景。得獎名單在8月8日公布，但未透露洗手指機的原理，只展示了外觀，有網民問材質，專頁只透露「外殼是塑膠上漆」。

這部洗手指機號稱「懶人神器」，有網民揶揄沒什麼用，「 這是什麼，好厲害小垃圾，我想要一台」、「這合太廢了」，紛紛稱反而很想要，認為在煲劇和看電影時很有用，吸引近3000人留言想參加抽獎。有深厚懶人吃薯片經驗的網民在留言提及，平日吃薯片用筷子和湯匙已不用洗手，但若抽中仍可以省掉洗筷子的工夫。

（綜合）