醫院奪命火5死！韓護士留守照顧患者慘喪命　震撼畫面曝光惹哄動

韓國發生悲慘奪命火造成5人死數十人受傷，其中1名護士原本有機會逃出生天，惟她為了照顧病人竟留守到最後一刻，最終在烈火中犧牲了性命。該護士直到死前最後一刻仍在照護患者，而現場畫面曝光，顯示救援人員要操作吊臂在外牆拯救，需打破窗戶才能把死傷者抬出，震撼畫面惹來網民哄動，紛紛該護士救助傷患的偉大情操。



為照顧病人犧牲的50歲護士玄恩京。（網上圖片）

綜合韓國媒體報道，火警上周五（8月5日）上午10時許於京畿道利川市的鶴山大廈發生，位於4樓的透析醫院更成為重災區，黑色濃煙籠罩下視野受阻難以撤離，終造成5人死亡，包括4名正在接受血液透析治療的患者，以及50歲護士玄恩京（현은경，音譯），另有數十人受傷。消防員指出，死亡的患者都是行動不便的老人，玄恩京則估計是吸入過多濃煙窒息而亡。

護士玄恩京之死引起外界關注。當地傳媒引述首爾聖母醫院腎臟內科教授指出，若因停電等意外導致透析機器無法運作，就必須拔除透析管中斷透析，一旦沒有做好完善處置，患者可能在1、2分鐘內就會產生血栓，導致血液凝固，相當危險，意味玄恩京可能是為了患者安全才沒有逃走，留守照顧患者至最後一刻。

火警現場畫面曝光▼▼▼

火警上周五（8月5日）上午10時許於京畿道利川市的鶴山大廈發生，位於4樓的透析醫院更成為重災區，黑色濃煙籠罩下視野受阻難以撤離，終造成5人死亡。（網上圖片）

消防初步調查指出，火警疑於3樓正在拆除的室內高爾夫球場發生，之後波及4樓的透析醫院。惟當日施工的工人們稱，拆除過程沒有使用任何會產生火花的工具，警方估計可能是電線短路等原因造成，詳情仍需調查。

事發後的救援影片其後網上流傳，疑因大廈內過於高溫無法接近起火醫院，只見援人員要操作吊臂在外牆拯救，並打破單位的窗戶，然後將死傷者逐一移離，畫面曝光後惹來網民哄動，直至可以想像到火警時醫院內情況恐怕慘不忍睹，又指護士應能在初時自行逃離，「但她沒有留下病患，堅持到最後一刻」，可惜最終命喪火場。

消防初步調查指出，火警疑於3樓正在拆除的室內高爾夫球場發生，之後波及4樓的透析醫院。（網上圖片）

事件發生後，外界熱議玄恩京留守照顧患者到最後一刻，最後甚至犧牲自己性命，不少人都表達敬佩之情，同事讚揚她是「始終把患者放在第一位的人」、「盡心盡力的護士」。韓國總統尹錫悅回應事件時表示，政府絕不能忘記該護士的犧牲和奉獻，又形容玄恩京是「真正踐行南丁格爾誓言」的護士。