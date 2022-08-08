男友脫髮信偏方想「3個月唔洗頭」　港女擬送生髮水怕傷男友自尊

脫髮可說是男人最痛，有女生發文指男友有脫髮問題，她自己雖不介意，但男友就苦惱不已。最近男友打聽得一偏方，稱只要3個月不洗頭不梳頭即可生髮，但樓主擔心男友的衛生狀況，因此打算送生髮水給男友，不過就怕會傷害他的自尊心。



樓主在討論區稱其男友受脫髮困擾，近日聽信偏方，為了生髮竟打算3個月不洗頭不梳頭。（《隱秘的角落》劇照）

該女生在香港討論區以「送生髮水畀男朋友會唔會傷佢自尊心？」為題發文，稱其男友受脫髮困擾，近日不知在何處聽聞生髮「偏方」更決意一試，「話3個月唔洗頭唔梳頭，可以生頭髮」。她認為天氣炎熱，日日流汗，碰上下雨又會弄濕頭髮，頭髮變得又油又臭，因此不想男友試這偏方，「我望住佢都頂唔順」。

樓主表示不介意男友脫髮，但知道他深受困擾，因此勸他用生髮水，可是男友嫌貴，於是樓主打算用消費券買生髮水送給男友，但就擔心此舉會傷到他的自尊心。

由於日日出汗，加上下雨可能弄濕頭髮，樓主擔心男友的衛生狀況，怕他「變油變臭」。（電影《功夫》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得這偏方根本是無稽之談，而且不衛生，「1日唔洗頭都好辛苦，仲話3個月」、「3個月無洗頭送滅蝨罐啱佢啲喎」。另外有網民認為樓主送生髮水的舉動不妥，極可能傷害男友的自尊心及導致分手，「你係咪想分手，先咁樣傷害佢」、「100%傷自尊心」。亦有人叫樓主易地而處，「有一日佢送返缽仔糕畀你，你唔嬲咪得囉」。

不過有人就支持樓主，指自己也收到過女友送的生髮水，「我收過！仲好勤力用添！」、「我女朋友都送過畀我，我不知幾咁開心」，又有人認為如果樓主男友自己也想解決這個問題就不會受傷，「重點係你要同佢講清楚你唔嫌佢，願意同佢一齊面對」。