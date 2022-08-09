空運鮮魚嘴內藏異形寄生蟲　港男收貨嚇親：買大送細　網民揭真身

買新鮮食物最怕就是收貨才發現已變質，有港男日前發文，指訂購了1條空運赤鯥打算大飽口福，沒料回家查看時竟見到魚嘴內有一隻猶如「異形」般的巨大寄生蟲，不禁大嚇一跳，認為賣家未有事先檢查及處理導致「買大送細」。網民看過相片也直呼恐怖，有人則指出相中的「異形」真身其實是縮頭魚蝨，屬常見的魚類寄生蟲，一般會寄生在魚舌上，吸取魚血維生，等到魚舌萎縮便取而代之，充當舌頭為自己及魚吸取營養，對人類無毒無害。



有港男早前購入了1條「飛機貨」赤鯥，回家查看時竟見到魚嘴內有一隻猶如「異形」般的巨大寄生蟲，網民看過相片指出「異形」真身為縮頭魚蝨，屬常見的魚類寄生蟲。（fb「香港壽司刺身關注組」相片）

該名港男於facebook群組「香港壽司刺身關注組」貼出相片，指早前購入了1條「飛機貨」赤鯥，回家收貨時赫然發現「買大送細」。從他上載的相片可見，赤鯥由綠色紙張包裹保護，惟打開魚嘴一看，內裏竟藏着一隻白色寄生蟲，外形與經典電影《異形》中的外星生物有幾分相似，他檢查後形容寄生蟲「目測死咗」。

樓主看到「肥美」的寄生蟲也不禁嚇一跳，直言不時也會訂購空運鮮魚，但不常遇上同類情況，質疑賣家未有好好檢查及處理，「都知呢隻寄生蟲成日出現，賣家係咪應該處理好先出售？至少唔好畀我知」，又問一眾網民有否遇到類似問題。

不少網民看過相片也直呼震撼，笑指寄生蟲外觀的確與異形相似，「好恐怖，佢好似望住我」、「好高蛋白質咁」、「間中都會有，通常唔只一隻，有時幾隻，主要係口同魚鰓位置，魚身部分冇影響」。亦有人認為魚嘴內藏有寄身蟲屬正常情況，賣家難以仔細檢查，「正常嘢，賣家好難條條魚都幫你整走，如果真係咁做要嘥幾多人力物力」、「如果條條魚都要做完身體檢查先賣得，價錢要變做餐廳價」。

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亦有熟悉魚類的網民指出，相中寄生蟲真身為縮頭魚蝨，一般身長3至4厘米，俗稱「食舌蝨」，顧名思義，縮頭魚蝨會從魚鰓進入魚嘴，寄生在魚舌頭上，同時可有多於一隻寄生在同一條魚上。縮頭魚蝨前爪會抽走魚舌頭上的血液，隨住吸收足夠營養蝨身變大，魚舌就會愈來愈小，最終縮頭魚蝨完全取代魚舌，之後繼續吸取魚的血液及黏液為生。

縮頭魚蝨的寄生方式是目前已知唯一完全取代宿主器官的方法，宿主可以好像過往操控自己舌頭一樣「使用」縮頭魚蝨，雙方一起「分享」美食，雖然宿主或出現貧血、體重下降、生長緩慢，最嚴重可致死的情況，但縮頭魚蝨對人類沒有危害。