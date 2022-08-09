3號風球｜增強成熱帶風暴！最高吹8級風　會否掛8號風球看3大因素

【天文台／天氣消息／暹芭／風球／打風／熱帶氣旋】三號強風信號現正生效，天文台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶風暴正在本港800公里範圍內，明日（8月10日）更會進入本港400公里範圍內，本港最高吹8級風。但是否會懸掛更高信號，甚至八號信號，則要視乎熱帶氣旋實際路徑是否對香港有威脅、影響範圍、風力等。

而天文台表示，三號強風信號會最少維持至今日下午6時，隨後會否發出更高的信號，則要視乎熱帶低氣壓的強度變化及本地風力變化，天文台會密切留意該熱帶低氣壓的發展及動向。

至於風力如何？最終又會移向哪裏呢？以下一一看清。



6張圖看風力勁成點，將進入本港400公里範圍，最高更吹8級風▼▼▼

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▼7月1日 暹芭風球襲港杏花邨海旁大浪拍岸▼



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天文台決定會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真．力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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