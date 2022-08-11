「口罩女神」脫罩扣分變「女神棍」　港男呻：點解向我落口罩降？

除了要避免「電騙」，亦要避免「罩騙」？有男生日前發文，指班上有位女神級美女同學深受男生歡迎。但因女神一直戴口罩，沒有人見過她的真容，而當他有幸邀得女神吃飯，便一直期待「除罩」的神聖一刻。然而當女神脫下口罩，即由「女神」變成「女神棍」，原來遠不如他想像般漂亮，反而長得有點「遺憾」，令他崩潰大喊「點解要咁過份向我落口罩降」。



該名男生在Dcard以「Summer sem識咗個女神級女仔，但一除口罩……」為題發文，稱早前學校取消網課，他回校上暑期課程時發現了1個「靚到女神級一樣嘅女仔，眼大、又瘦又白、腳又靚，仲有少少身材，把聲仲要勁甜」。首日上堂他已經發現全班的男同學不時會把目光投放在女神身上，分組時更爭相邀請她同組。而與樓主同組的男同學成功得到青睞，邀得女神加入，「嗰陣我哋成班仔已經成日想約佢食飯或者出去玩」，唯女神均以「媽媽煮咗飯」、「屋企人好嚴要早返屋企」等為由婉拒。

樓主指這些藉口如果放在一般女生身上會是很奇怪的原因，「但係靚女身上就只有加分、加分同再加分，咁正嘅女仔仲要係乖乖女」，簡直是正上加正，因此樓主就繼續以組員身份之便，「去馬」施展攻勢邀約對方食飯。所謂近水樓台先得月，樓主最終成功約得女神「撐檯腳」，「我嗰刻真係興奮到XX！一直以嚟忍受嘅孤單寂寞凍係無白費」，他不斷幻想女神除下口罩的神聖時刻，然而他不知道幻想終歸是幻想。

樓主指女神脫下口罩後，幻想即時破滅，原來口罩下的女神「鼻大、口突、臉歪」。（電影《功夫》劇照）

當女神脫下口罩，有如掉落神壇，樓主指女神鼻大、口突、臉歪，「未除罩畀100分嘅話，除罩之後真係得30分畀佢身材、眼大同埋夠白」。他更直言女神眼以下似受過幅射般，「佢仲夠膽死問我除罩係咪差好遠哈哈」，而他為掩尷尬，強顏歡笑地說每個人脫下口罩都會有些不同，其實他心情不止跌穿谷底，「心情由月球飛咗入銀河系中心黑洞」。

飯後女神約樓主看電影，因他一開始已說了有空，只能勉為其難陪女神行街睇戲，而沿路不少男士都對女神投以注目禮，「老實講佢戴返口罩出街回頭率真係高到我都有少少尷尬」。晚上分別之際，女神還表示開心及想約樓主再行街。

樓主直言女神眼以下似受過幅射般，而他為掩尷尬，只能強顏歡笑地說每個人脫下口罩都會有些不同。（電影《食神》劇照）

後來女神不時傳訊給樓主，但他已經不想再覆，而女神似是愈來愈「嗒糖」，知道樓主是主題樂園的會員，又傳訊約他把臂同遊。樓主想拒絕，又怕日後做小組功課及上堂見面會尷尬，因此在網上發文求助。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主的經歷很好笑，「笑死，好有潮文feel，所以幾時都話而家呢個時期就唔好咁多幻想啦」、「原諒我一路睇一路笑」；有不少人好奇到底女神真身有多「嚇人」，但亦有人覺得樓主膚淺，「好衰啊！咁外協（外貌協會）㗎」、「好慘，佢都無講過自己係靚女，你狗衝完人仲要話人樣衰」。

另外有網民就建議樓主可以再了解下女神的為人，「去得呢一步即係都算啱傾啦，不如認識多幾分先，可能可以蓋過樣低分嘅」、「傾多陣唔啱嘅再慢慢疏遠，費事尷尬」；亦有人提醒網民不要對口罩男神、女神抱太大期望，避免「罩騙」，「荃灣威威就係實例囉」、「建議大家唔好單憑對眼去定義男神女神，戴咗口罩真係人人都可以係靚仔靚女」。