捉姦在床│夫吵架後失蹤　裸上身與女同事同床　人妻怒提告竟輸？

捉姦在床，竟然都告不入？台灣1名男子與妻子吵架後整晚「失蹤」，隔天被妻子目擊到赤裸上身與女同事躺在同一張床。妻子懷疑丈夫出軌，氣炸控告女方索償60萬新台幣（約16萬港元）。惟法院認為，沒有確切證據顯示丈夫與女同事有踰矩行為，判決女同事毋須賠償。



妻子目擊到丈夫與女同事躺在同一張床。懷疑丈夫出軌，氣炸控告女方，惟法院認為，沒有確切證據顯示丈夫與女同事有踰矩行為，判決女同事毋須賠償。（示意圖，非當事人／gettyimages）

台灣媒體引述法院判決書指出，本身是桃園市政府清潔隊員的男子阿財（化名），去年7月與妻子吵架後離家出走，「失蹤」一整晚又不接電話。隔天妻子目擊阿財竟上身赤裸，與穿背心的女同事躺在同一張床上，女同事被發現後嚇得尖叫逃離房間，妻子則稱阿財向她承認與女同事有婚外情。

妻子目擊阿財竟上身赤裸，與穿背心的女同事躺在同一張床上，氣炸提告。（gettyimages）

不過事件仍未結束，同日下午該女同事向阿財表示「手機不見了」，要求阿財交還手機，阿財拒絕還機令女同事心生不滿，在個人Facebook發帖斥責「XXX偷我手機，還不趕快還來，小偷」等。妻子認為自己被辱罵，控告女同事行為侵害其配偶權和名譽權，於是提告索償合共60萬新台幣（約16萬港元）。

庭上女同事辯稱，當晚是阿財找她喝酒，而她騎電單車赴約，因不能酒後駕駛才會借宿一宵，沒與阿財有親密接觸，惟阿財妻子不聽其解釋。阿財則稱，當晚的確與女同事喝酒，但已忘記約喝酒原因，以前也沒有單獨與對方喝過酒。

法官最終裁定女同事毋須賠償。全案可上訴。（gettyimages）

桃園地方法院法官認為，無證據顯示阿財與女同事有踰矩行為，而且女同事Facebook帖文也無法認定是在辱罵阿財妻子，認為阿財妻子求償無理，裁定女同事毋須賠償。全案可上訴。