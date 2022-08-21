公平咩？女大生呻與有錢人距離太遠　對未來絕望：不敢想結婚生仔

財富自由是每個打工仔的夢想，現實卻是大學畢業生不吃不喝多年都未必能買樓上車。近日有女大學生在討論區發文，指做暑期工過程接觸到不少事業有成的有錢人，比較之下覺得自己即使努力一輩子，都不可能有同等成就，感嘆存錢困難，稱「對未來好無望」，又表示跟買樓的夢距離很遠，「什麼精品、結婚生子我都不敢想」。帖文引起網民熱議，不少人勸樓主「人比人，比死人」，不應事事與他人比較，做好自己最重要；亦有網民同意「成功靠父幹」，努力打工不如家底好，這就是殘酷的現實。



近日有女大學生在討論區發文，指做暑期工過程接觸到不少事業有成的有錢人，比較之下覺得自己即使努力一輩子，都不可能有同等成就。（《上流寄生族》劇照）

該名女生日前在Dcard上以「看到一堆有錢人⋯對未來好無望」為題發文，表示自己透過暑期工接觸到不少事業有成的有錢人，形容大老闆「一億僅僅是他資產的一小部分」，他的朋友是開物業公司，經常在facebook曬出出國旅遊的帖文，又透露因被前女友劈腿，所以奮發上進得到現在的成就，而且還和太太很恩愛。

樓主又透露自己的主管早就財富自由，上班只是打發時間，身上都穿了名牌衣服和開高級房車，又常說自己出國旅行的事蹟。至於樓主的老闆才30出頭，公司年收入千萬，他3輛車都價值逾千萬，而身邊還是長跑8年的女友。還有是年紀跟自己差不多的同事，本身超富有，天天吃千元大餐，還狂買精品及住千萬大屋。

樓主慨嘆自己是「學店文組」，沒有人脈，認為努力一輩子也達不到那班富人的十分之一，就算想賺錢讓爸媽出國旅遊，或者蓋一棟日式平房的夢，全都距離很遠，自己別說買精品，「結婚生子我都不敢想」，能讓父母過舒適的生活就夠，又感激父母把資源投入在自己和弟弟身上，但縱使自己想回報，「可是存不到錢的感覺真的好無奈」。

感激父母把資源投入在自己和弟弟身上，但縱使自己想回報，「可是存不到錢的感覺真的好無奈」。（《上流寄生族》劇照）

有網民指改變心態最重要，事事與人比較只會徒添壓力，「人比人氣死人，想想怎麼讓自己過得更好就夠了」；有人則安慰樓主「別難過，適當的時機還沒到來，正常工作，適當休息，提升自己的體力與對社會的認識，存一點錢應急，然後想辦法創造機會」。但有人突破盲點，直指樓主已經有了人脈，「身旁就有很好的資源跟人脈啊，可以問問看啊，吸取別人的經驗」。

網民認為家境決定一切，生於富有家庭自然贏在起跑線，認同發文者覺得無望十分合理，甚至開玩笑說「出生時沒有就一輩子都不會有」，叫樓主直接「躺平」。另有人表示唯一解決方法是不要生育，避免自己下一代遇到同樣煩惱。