90後地盤工被嘲「長得急」誤以為是60後　一句反駁嘴賤網民勁吸粉

歲月催人老，在地盤工作的臉容就更加飽歷滄桑。內地1名90後男子做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔，並嘲笑他「長得太着急」。不過這張寫滿歲月痕跡的臉，卻讓他在網絡上意外爆紅，至今在社交平台擁有6.4萬粉絲，他則在影片中呼籲「不要嘲笑一個努力的人」。



90後湖北男小健做了10年鋼鐵工人， 皮膚黝黑，而且皺紋很深，很多人都誤以為他是60後大叔，並嘲笑他「長得太着急」。（網上圖片）

1990年生的李健林（小健）是湖北麻城人，在武漢做了10年地盤鋼鐵工人，178厘米高的個子只有50多公斤，因長年日曬雨淋，皮膚變得黝黑粗糙，亦滿臉皺紋，經常被誤會是60後，足足比真實年齡大了30歲。

有次吃午飯時，小健無聊打開了美顏相機，發現自己異常白淨，但下一秒美顏消失後，又回復粗糙，遂在這則美顏前後對比的影片分享至社交平台，沒料一夜爆紅，播放量高達1358萬，6萬網友讚好，更助他勁吸過萬名粉絲。很多網民都認為其反差感令人好奇，又不相信他是90後，小健因而拿出身分證向網民展示其出生日期，並解釋每日工作風吹日曬，「青春肯定走得快」，直言「我拼命賺錢的樣子雖然狼狽，但不要嘲笑一個努力的人」。

目前小健已是1位擁有6.4萬粉絲的網紅，拍攝的影片亦相當簡單，就只是打開手機將鏡頭調換成前置鏡頭，然後對着自己的臉拍攝，但就是這張臉讓網讀懂了地盤工作背後的辛酸。他受訪時表示，堅持拍影片不是為錢，只是為生活找一個出口，和遠方的人找到一些共鳴。