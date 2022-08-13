公屋丨2人家庭見主任　突被指入息超額取消申請　網民拆解出事位

房委會昨日（12日）公布，一般申請者平均輪候時間為6年，較對上一季輕跌0.1。有連登網民發文大呻，指自己與家中長者輪候公屋多年，望穿秋水終於到最後見主任階段，卻被通知因家庭總收入超出限額而被取消申請，令他無助又沮喪。他指每月收入低於1.9萬元，完全沒有超過2人家庭限額，亦不可能超出資產淨值，因而迷惘向網民求問「有冇巴打知衰乜」。



有連登網民發文大呻，指自己與家中長者輪候公屋多年，望穿秋水終於到最後見主任階段，卻被通知因家庭總收入超出限額而被取申請，令他無助又沮喪。（資料圖片）

該網民在連登討論區以「救命！公屋申請突然被取消」為題發帖，指與家中長者申請2人公屋單位，初時由社工幫忙遞表，早2星期獲邀請見房署負責審查編配單位的主任，「以為見到終點」，沒料日前收到公屋申請以「家庭總收入超出限額」為由取消的通知書。

樓主表示，家中長者早已零收入，最多只有養老津貼，但按房委會資料顯示可豁免計入家庭入息，他本人每月收入連加班補鐘津貼只有17,000至18,000元左右，「交上去資料萬九都未試過」，並未超出2人家庭每月入限額的19,550元。至於另一項要求資產淨值限額36.9萬元亦沒有超額，「全家都無買保險、股票之類，更加無幾十萬」。他心痛表示，家中老人家知道等待多年被取消資格後，都非常低落，「見佢Down 到喊咁濟至走上嚟問」。

有網民估計可能是非同住家人給予長者的生活費「出事」，「小心其他人畀家老個零用錢有機會計入息」，又提議樓主向房署上訴，「計完都發現自己肯定冇錯嘅話，就打去房署熱線/親身去問下」。

樓主稱已向房署查詢，並計劃上訴，正等候回覆。（資料圖片）

樓主其後補充指，見主任當日被問及「家老仲有冇人畀錢佢使」時，的確有透露親戚「間中（畀）一千幾百」，擔心被當成收入，「可能卡呢個位度」，他已向房署查詢，正等候回覆。

根據房委會資料顯示，公屋申請者及住戶須填報的入息項目，除了受僱收入及僱主津貼等，還包括：個別家庭成員的綜援金、非同住親友的資助、離婚贍養費等。

公屋申請人須填報的入息項目：

受僱收入(稅前)（包括在海外工作的家庭成員的收入）

僱主提供的津貼（包括教育津貼、房屋津貼等）

自僱收入及經營業務收入

定期存款、保險及各項投資所得的每月平均利息、紅利及股息等收入

土地／物業等的收入

商用車輛收入

按月收取的退休金

其他任何收入（例如：個別家庭成員的綜援金、非同住親友的資助、離婚贍養費等）