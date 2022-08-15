農曆七月丨屯門男子執燒衣祭品　趕爭食流浪狗　街坊嘆心酸籲互助

正值農曆七月，部份市民會按傳統到街上燒衣，但有網民早前就發現令人側目的一幕，指在屯門區內輕鐵站旁見到1名年輕男子帶同「買餸車」，在路邊執拾別人遺下的祭品，其間更疑似趕走正在覓食的流浪狗，質疑男子背後目的。不過不少街坊卻大嘆畫面心酸，認為若非必要，相信沒人願意放下自尊執拾祭品，呼籲鄰里之間多向有需要人士伸出援手。



有網民指在屯門區內輕鐵站旁見到1名年輕男子帶同「買餸車」，在路邊執拾別人遺下的祭品，其間更疑似趕走正在覓食的流浪狗，帖文引來討論。（示意圖/資料圖片）

「而家啲人係咪真係窮得咁緊要？」有網民早前於facebook群組發文，指上周四（11日）晚上在區內1個輕鐵站旁見到不少街坊正在「燒街衣」，之後1名年輕男子，「睇樣唔過四十，衣着光鮮」，竟拉着「買餸車」在燒衣的位置執拾別人遺下的祭品。

樓主指當時有流浪狗走近覓食，年輕男子見狀便趕走狗隻，疑似不想狗隻走近「爭食」，令他相當驚訝，質疑男子收集祭品的目的，「有狗想食仲趕狗！一個人要有幾衰先要同流浪狗爭食？」。

樓主指男子執拾祭品時有流浪狗走近覓食，男子見狀便趕走狗隻，疑似不想狗隻走近「爭食」。（示意圖/資料圖片）

帖文引來街坊討論，有人指事發當晚為農曆七月十四，質疑男子的行為極不尊重，「我第一感覺都係覺得佢好唔識尊重，仲要今日喎，佢真係唔驚？」。不過更多街坊慨嘆今時今日仍有人需靠拾祭品果腹，場面令人心酸，呼籲鄰里之間可按能力互相幫助，「可能人哋真係好缺糧食呢，畀多啲同理心啦，有得選擇嘅話，無人會想食呢啲嘢」、「如果見到他人有難處，放低自己執祭品嚟食用嘅尊嚴去求存，點解係先擺上嚟公審，唔係立即去幫嗰位有需要嘅男人？」。