淘寶578kg貨物難入𨋢　送貨師傅加收$400逐件搬遭質疑：合唔合理

近年盛行網購，不少人連裝修材料或傢俱也從網上購買，直送家中DIY自行安裝。近日就有淘寶買家指購入了共重578公斤的木地板及傢俱，送貨時師傅指需要拆開包裝「逐件搬」，並提出加收400元的費用，令他質疑相關收費「合唔合理」。帖文引來討論，網民大多力撐師傅，直言搬貨過程不容易，「覺得唔合理可以自己搬」。



有淘寶買家指購入了共重578公斤的木地板及傢俱，送貨時師傅指需要拆開包裝「逐件搬」，並提出加收400元的費用，令他質疑相關收費「合唔合理」。（fb「淘寶唔開心share （中伏group)」圖片）

該網民日前於facebook群組發文，指從淘寶網購了木地板連傢俬，並使用集運服務送貨，可是當貨物運抵時，卻因包裝問題難以搬進升降機，「地板因托盤太長，貨到現場入唔到𨋢」。這時師傅便提出可代為拆開木箱再「一件一件搬入電梯再搬入屋」，惟要加收400元費用。

樓主坦言從未遇過類似情況，當下因沒其他辦法便答應了師傅的提議，同時在帖文問道：「加收400蚊搬運費，你哋覺得合唔合理？」他又在旁拍下相片及影片記錄搬貨過程，可見師傅獨自拆開包裝貨物的木箱，並將內裏的地板逐箱搬進大廈升降機，再遂件搬入單位內。

貨物運抵時因包裝問題難以搬進升降機，師傅便提出可代為拆開木箱再「一件一件搬入電梯再搬入屋」，惟要加收400元費用。（fb「淘寶唔開心share （中伏group)」圖片）

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帖文引來熱烈討論，不少網民也力撐師傅，直指拆箱再逐件搬貨不但花時間也消耗體力，加收400元是「收得太平」，「仲一件一件幫你搬埋入屋，我直頭覺得個師傅做壞晒規矩，收太平加太好人」、「老實講師傅都付出咗時間幫你搬運，當搬屋咁嘅價錢都差唔多，仲要人哋有其他單要送都延遲咗，又幫你拆件都要時間體力」。

亦有人批評樓主使用服務卻質疑收費表現刻薄，「你覺得唔合理咪自己做囉，又要畀錢人搬，又要影晒人哋相放上來」。樓主其後則留言解釋，指因未遇過類似情況才發文詢問價錢問題，「因為未試過咁，所以出post等大家一起公審價錢合唔合理嘅問題，無話過唔畀司機，都知係辛苦錢，睇住大家都話畀少咗，我好好彩」。