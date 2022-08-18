報復出軌男友！女子怒登報紙全版廣告公告天下　最後1句大快人心

有人說愛的反面就是恨，澳洲1名女子早前揭發男友出軌，被背叛的她秘密準備了復仇大計，不讓對方安樂「偷食」。女子一怒之下，在當地一份報章買下全版廣告，將男友與第三者的關係公諸於世，更特意在廣告中說明費用是偷偷以男方的信用卡支付，霸氣舉動引起當地網民討論。雖然報章事後澄清，編輯商討後決定免費刊出廣告，未有扣除信用卡費用，但不少人也形容女子的報復行為大快人心。



澳洲1名女子早前揭發男友出軌，被背叛的她秘密準備了復仇大計，在當地一份報章買下全版廣告，將男友與第三者的關係公諸於世。（fb「Mackay and Whitsunday Life」圖片）

綜合外媒報道，澳洲女子珍妮（Jenny）早前揭發男友史帝夫（Steve）背着自己與第三者發展親密關係，被出軌的她心有不甘，決定計劃一場復仇大計，目的是讓男方的親朋好友也得知其渣男行為。珍妮於是在當地報章《惠特桑迪生活報（Mackay and Whitsunday Life）》購入全版廣告，將史帝夫偷食一事「唱通街」。

珍妮買下的廣告並無特別設計，僅以白底及極大的粗體黑字交代重點，寫道：「親愛的史帝夫，我希望你和她一起過得快樂，現在全鎮的人都知道，你是個不知羞恥的騙子！」。珍妮更特意在廣告最後加上附註，表明「這則廣告是用你的信用卡買的」。

廣告一出即引來當地網民好奇，有人更致電報社希望了解背後的故事，惠特桑迪生活報不得不於facebook專頁發聲明解釋事件。（fb「Mackay and Whitsunday Life」截圖）

廣告一出即引來當地網民好奇，有人更致電報社希望了解背後的故事，《惠特桑迪生活報》不得不於facebook專頁發聲明，指編輯或參與廣告刊登的職員從不認識史帝夫，但不忘鬼馬形容「顯然他真的非常糟糕」。聲明又指報社不會透露珍妮的個人資料或經歷，又指相關廣告經編輯討論後決定免費刊出，因在未經同意下收取費用屬違法行為，「我們並沒有從任何一張信用卡內扣除一毛錢」。

有當地酒吧就在店外告示牌「抽水」，以「一眾史帝夫」的名義向珍妮道歉，獲得顧客爆笑讚好。（fb圖片）

不少人形容珍妮的復仇行動大快人心，「珍妮是個狠角色，但我喜歡」、「應該把他的信用卡刷爆才對」、「珍妮這麼有魅力，我不懂史帝夫為何會愛上其他女人」。有當地酒吧就在店外告示牌「抽水」，以「一眾史帝夫」的名義向珍妮道歉，獲得顧客爆笑讚好。不過也有網民質疑，事件只是報社的宣傳方式，「這不難明白，的確是吸引更多讀者查看專頁和讚好的好方法」。