第一城鎖車隊挑戰政府車輛？網傳一泊低即被鎖軚：AM車都冇面畀

以「快」聞名的沙田第一城鎖車隊，繼早前1段「7秒極速鎖車」片瘋傳後，近日又有新話題惹人熱議。網上流傳一張照片，顯示一輛AM車牌的政府車輛於該屋苑被鎖上前轆，車頭擋風玻璃亦夾有文件，令網民大感震驚，「AM（車）都冇面畀」，但亦有人相信鎖車隊最終都會免費放行。



有網民拍到1輛AM車牌的黃色客貨車，停泊在第一城屋苑範圍內，右前轆則被上鎖，而車頭擋風玻璃則夾有1份文件。（FB「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有網民本周一（15日）在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載有關照片，形容「AM車……照拉照鎖！」，顯示1輛AM車牌的黃色客貨車正停泊在第一城屋苑範圍內，右前轆則被上鎖，而車頭擋風玻璃就夾有1份文件。

照片引起網民嘩然，直言「鎖車隊並非浪得虛名」，又指「鎖車之下車車平等」、「我估佢哋只係唔鎖白車」，但亦有人認為該車輛可能正在做公務，「公務車就唔好玩嘢啦」，又問「邊個找數」。不過有網民則估計管理公司最後都不會收罰款，「我估都係做場戲，返來幫佢開返，費時畀其他人詐型」。

早前有影片瘋傳，顯示1部白色8人車停泊在沙田第一城私家路邊，當時車上沒有人，有穿螢光背心的屋苑管理人員上前將左邊前轆上鎖。（FB「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

有網民引述第一城居民消息，聲稱屋苑管理人員最後確實幫該車免費開鎖，其中1位「快鎗手」更向政府人員表示「唔好意思」，又稱有關人員當時正在附近採集污水樣本。渠務署回覆《香港01》表示，上述車輛並不屬於該部門，記者正就事件向政府其他部門查詢。