沒收公屋│2次強檢無影　被揭全家移民遭收回公屋　網民斥唔抵可憐

【移民／公屋】近年不少港人移民海外，有網民於討論區發文，指其原本住公屋的朋友一家四口已移民3個月，直至最近大廈2強制檢測都沒出現，遭政府查出他們已移民，於是把公屋單位收回，令樓主慨嘆：「連條後路都冇埋……」帖文引來網民熱議，大部份網民都認為移民就應該交還公屋，「早應該收番啦，人都走咗，仲霸住間屋」、「而家交返間屋出嚟，畀真正有需要嘅人，好事！」。



有港男於討論區發文，指其原本住公屋的朋友一家四口已移民3個月，直至最近大廈強制檢測，政府查出他們已移民，於是收回公屋單位。（示意圖／資料圖片）

該網民於親子王國討論區以「因為強檢無咗間公屋」為題發文，指其朋友一家四口已移民3個月，由於最近2次大廈強制檢測他們都沒有參與，終被政府查出已移民，於是「收咗間公屋」，慨嘆「連條後路都冇埋……」。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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帖文引來網民熱議，大部份人都支持政府做法，認為是正常安排，「根本移民就應該交返間屋啦，唔值得可憐喎」、「咁係理所當然嘅事」、「既然移咗民，即是無住屋需要，交還公屋合情合理」、「早應該收番啦，人都走咗，仲霸住間屋」、「而家交返間屋出嚟，畀真正有需要嘅人，好事！」、「走咗就唔好留戀喇」。也有網民認為，政府應該「每個移民嘅都check一下」，「即刻可以free出好多公屋畀需要嘅人」。

近年不少港人移民海外。（資料圖片）

根據香港房屋委員會網頁，「丟空單位（或逾三個月非經常持續居於單位）」屬於濫用公屋行為，如租戶被證實濫用公屋，除會被終止租約，更可能會遭檢控。

房屋局局長何永賢今年7月13日在立法會回應議員葉劉淑儀質詢時表示，今年上半年共圍封250條公共屋邨，即平均每日有1.3條屋邨被圍封，合共10%住戶無應門，

政府提供的文件提及，人員在封區行動中未能接觸的住戶，大部份是圍封時並不在單位中、外出工作、圍封時段後才回家等，強調若房委會懷疑有濫用公屋單位的個案，包括單位長期無人居住或被丟空，將會嚴厲跟進及調查，若證實住戶違反租約，將會採取適當的租約管理行動，包括收回其公屋單位。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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何永賢又強調，房委會一直採取不同策略，打撃濫用公屋，包括兩年一度家訪調查、轄下的中央專責小組亦會深入調查隨機抽選及公眾舉報的個案。房委會亦已成立由經驗豐富的前線管理人員組成的中央專責隊伍和特遣隊，分別加強偵查濫用公屋的工作和於辦公時間以外的偵察行動。