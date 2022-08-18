躁女暴打男友片瘋傳│連環4腳狂踢　再擲鋁罐、潑飲品　結局是…

情侶相處有很多禁忌不能「侵犯」！內地網絡近日瘋傳影片，見到疑似情侶因事吵架，女方更「起飛腳」狂踢男方，其中一腳更直擊頭部，又向男方擲鋁罐、潑飲品，女生的舉動看來十分暴躁，惟片段最後見到男方仍不離不棄。內地傳媒報道指事件緣於男生偷看女友手機，而影片引來網民熱議，近日更傳至香港的社交網站，有人認為片中男生非常「失敗」，但亦有人指「一個願打一個願捱」，旁人不應多加意見，有網民則表示，「有咩事都好，唔好用暴力」。



內地網絡近日瘋傳影片，見到疑似情侶因事吵架，女方更「起飛腳」狂踢男方。（影片截圖）

片段長38秒，一開始便見到女生疑似在責罵男友，並向男友連環踢出3腳，其中一腳直踩頭部。女生之後更向男友擲鋁罐、潑飲品，當男友想站起身時，即被再踢一腳跌回地上。畫面一轉，女生的心情看似稍稍平復，坐在一旁未有再動手動腳，男生則跪在地上聆聽女生說話。

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影片引來網民熱議，不少人同情男生遭遇，「條女似食錯嘢」、「抑鬱狂躁症」、「男仔個媽媽見到心痛死」、「究竟做咗啲咩會令個女仔咁癲？而個男仔又唔還手又唔走嘅呢…？」、「男人真係慘」、「個男嘅真係心地好好，善男」、「男人典範」。但也網民形容片中男生是「失敗的男人」。

畫面一轉，女生心情看似稍稍平復，坐在一旁未有再動手動腳，男生則跪在地上聆聽女生說話。（影片截圖）

另有網民認為，事件中「一個願打一個願捱」，旁人不宜多加意見，但「有咩事都好，唔好用暴力」。

翻查內地媒體，據報涉事地點是深圳街頭，男生被指懷疑女友與其他男子有來往，關係曖昧，於是偷看女友的手機，結果觸動了女友神經，導致出現暴力場面。