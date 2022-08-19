柬埔寨詐騙頻傳　港男不理家人勸阻　應網友邀請飛泰國：唔會呃我

【柬埔寨詐騙／人口販賣／KK園區／賣豬仔／泰國】近日跨國詐騙事件頻傳，揭發不少人被拐騙至柬埔寨、緬甸等地「賣豬仔」，遭受虐打、性侵或「強摘器官」，而其他東南亞地區亦傳出有人口販賣事件，人心惶惶。有網民發長文指，其弟弟網上打機時認識1個網友，聲稱可聯絡住在泰國的朋友帶他到當地旅遊，數星期前已買下機票及辦理護照，惟近日傳出多宗「賣豬仔」新聞，家人都擔心其安危，勸喻他不要前往，但弟弟堅稱「我同我啲朋友好熟㗎！唔會呃我㗎！」，令樓主大感無奈。



有網民發長文指，其弟弟網上打機時認識1個網友，聲稱可聯絡住在泰國的朋友帶他到當地旅遊，數星期前已買下機票及辦理護照，惟近日傳出多宗「賣豬仔」新聞，家人都擔心其安危，勸喻他不要前往。（資料圖片）

該網民在連登討論區以「我細佬準備同佢口中好熟嘅網友飛泰國」為題發文，指弟弟在網上打機時認識1個網友，數個月前獲邀請一起到泰國旅行，該名網友聲稱認識住在當地的人，可以帶他們周圍遊玩，「佢（弟弟）仲問我要唔要一齊去，話佢班朋友好welcome 」，最後弟弟自己買下機票及辦理護照準備前往。

樓主表示，弟弟畢業了1年，立志要成為電競選手或者直播主，故日日在家中與網友打機，1個月才會返數日兼職。兩星期前，有網友介紹他1份工作，只需要在直播時放置二維碼宣傳其公司的加密貨幣，更稱「如果我細佬表現做得好就可以上佢哋公司培訓」，樓主已感不妥，「我心諗你個直播20人睇都無，會唔會喺呢度落廣告呀」，惟弟弟深信不疑，樓主認為他已被洗腦，「自己以為自己好醒咁，同我講做人要識得投資啊，我要做一係好有錢一係就冇晒錢嘅人」。

雖然樓主不敢肯定邀請到泰國遊玩和介紹工作是否同1個網友所為，但認為弟弟的社交圈子「好鬼」，之前亦曾借幾千元給朋友，最終被騙財，故擔心他今次會否再墮騙局，「佢同啲所謂朋友，喺我眼中唔係真係咁熟嘅時候，我就有啲驚」。

加上近日東南亞「賣豬仔」新聞一單接一單，就更加令人擔心，樓主和媽媽落力勸喻他不要前往，惟不獲理會，甚至不讀不回訊息，「面對面講就起晒鋼」，更揚言「我同我啲朋友好熟㗎！唔會呃我㗎！」、「喺泰國都有朋友，驚乜？」、「已經買咗機票啦，唔通點啊？」等，令近日家嘈屋閉。樓主亦指媽媽已擔心到失眠，「我個角度係就算真係百分百安全都好，要個老母求佢唔好走，每日要提心吊膽俾佢去玩，真係唔好去算」，又稱媽媽計劃收起其護照，不讓他出境。

近日有香港人被泰國高薪求職騙局吸引，先飛到曼谷，再轉機至邊境城市湄索（Mae Sot），之後被販運至緬甸禁錮。圖為曼谷機場。（Matt Hunt / SOPA Images / LightRocket / Getty Images / VCG）

帖文引起網上熱議，不少網民都認為事件「好鬼」，近日「賣豬仔」新聞頻傳，暫時不去東南亞地區是明智做法，「呢啲咁嘅時勢 不論真假都唔應該去啦」；又認為弟弟跟未見過面的網友一起旅行相當大膽，「你點都要阻止佢啊！寧願佢怨你一世，都好過無咗條人命！」、「收埋都可能搵得返，掉咗佢或者撕咗佢啦」；但有人則指弟弟心意已決，很難勸阻，「咁大個人自己決定咗自己負責啦，旁人做到盡架喇」、「無法，同佢講定屋企人無錢俾贖金」。