3.5米巨鱷拖裸屍影片曝光！揭男子無視警告游水喪命　殘肢疑吃掉

已經提醒有鱷魚出沒了，還要落水游泳，這根本是玩命，結果連命都輸掉！墨西哥社交媒體日前瘋傳數條影片，拍到有巨鱷咬着裸體男屍在湖中「拖屍游泳」，由於事發地點是市中心的生態公園，震撼場面令許多遊客都嚇破膽。影片可見男屍左前臂及左腳掌不見了，最後鱷魚拖住屍體潛進下水道後不見蹤影。當局指該名年約25歲男子疑無視警告走入潟湖內游泳才被鱷魚殺死，由於鱷魚曾於下水道消失，警方及消防花了1小時才成功打撈到屍體及制伏巨鱷。

該條巨鱷體長達3.5米、重200公斤，當局仍將牠拘留，由於現場找不到男子殘肢，需用X光檢查鱷魚胃部及進一步化驗以確定是否已被吃掉，不排除將牠人道毀滅。涉事男子因身上無身份證明文件，身份仍未確定，法醫正進行驗屍確定其死因。



墨西哥網傳1段鱷魚拖裸體男屍游湖的影片，由遊客拍下再於網上傳開，畫面十分震撼。（Twitter影片截圖）

墨西哥Twitter近日瘋傳數段鱷魚「拖屍游泳」片段，事發於毛利帕斯州坦皮科市（Tampico）市中心名為Laguna del Carpintero的生態公園，該處被紅樹林包圍風景優美，中間有個潟湖。本月18日早上約8時半，一班在摩天輪前方區域看海龜的民眾目擊到有裸體浮屍，而且被1條巨鱷拖着，震撼畫面被遊客拍下。

畫面可能引起不安：

+ 2

片段中鱷魚緊咬屍體肩膀位置，男子的遺體全裸，有件黑色衣物掛在頭頸位置、沒有左前臂及左腳掌，男屍僅及鱷魚一半長度，而鱷魚慢慢拖屍在湖中泳池；有外媒指現場遊客嚇到用西班牙語爆粗。另1片段見到鱷魚拖着屍體進入下水道，該處連接區內街道位置，這令救援人員難以行動。

當局推斷男子是無視現場警告標語走入湖內游泳才被鱷魚襲擊身亡，可能落河不久就被咬住，亦有消息指他可能是公園內進行維修工作的人員。警方及消防趕到現場尋找鱷魚並奪回被拖走的遺體，花了1小時打開市內的下水道口，最後尋回年約25歲的男子屍體，他身上沒有證件，只有1件黑衣衣服，屍體多處被咬過，部分肢體不見了。男子身份仍然未確定，已移交法醫驗屍確定死因。

+ 5

當地傳傳報道，這條巨鱷體長達3.5米、重200公斤，牠目前仍被拘留，要由有關部門決定是否人道毀壞，即使逃過死劫亦不會放回野外，可能放置到保護區以防牠再殺人。執法人員在現場未找到死者殘肢，未確認受害人是否被牠咬死，已用X光檢查鱷魚胃部，仍等待分析以確定男子的手臂是否在鱷魚體內。

+ 3

墨西哥電視台走訪事發現場，湖邊其實已有顯眼警告標語，警告湖內有鱷魚出沒，事後當地民眾亦貼出不少公園內有鱷魚出沒的照片，事發區域累計已有5人死亡，全因誤闖鱷魚的棲息地後被襲擊致命。由於環境部門難以控制湖內鱷魚繁殖，生態公園內約有90條鱷魚棲息，故設有圍欄及告示牌，但仍然有人跨進去游泳甚至洗衫。

（綜合）