熱氣英文點講？網民超爆笑直譯仲溫提要加ing　原來字典有收錄！

中醫日漸面向國際,不少外國人都會看中醫。有網民日前發文,稱對於如何用英語表達中醫術語表示好奇,因此發帖問:「熱氣英文點講?有無讀中醫嘅出嚟講解下?」樓主的問題引來網民發揮創意爆笑回應,有人出動港式英語「Chinglish」;有人則以意譯表達;有醒目網民翻查字典,竟發現困擾大家多時的問題原來早有答案!



有網民在網上發問如何用英文表達中醫術語「熱氣」,沒想到竟收到大堆極具創意的爆笑回應,當中不乏港式英語翻譯。(《女神降臨》劇照)

樓主在連登討論區的帖文引來網民熱議,最多人說的就是直譯的「Hot gas」及「Hot air」,有人就「溫馨提醒」,指熱氣是現在進行式,「呢件事目前正在發生要加ing,My body feel very hot-gasing」。另外有不少爆笑回應,例如以港式英語加擬聲詞的「Me hot hot,mouth 痱滋 pain,ouch」,有人就嘗試用美國創作歌手Alicia Keys的《Girl On Fire》歌詞「She's just a girl and she's on fire」表達,其實「on fire」原本指的是着火,但後來就引申成「戰無不勝」的意思。

有網民提議用歌詞「She's just a girl and she's on fire」來表達「全身㷫合合」的狀態,但其實「on fire」一詞是指「着火」。(《飢餓遊戲》劇照)

有讀中醫的網民就表示,由於文化差異,外國人是很難理解中醫「形而上」的概念,因此一般只能直接以普通話或粵語說出術語,以「陰陽」為例,就是「Yin Yang」或者「jam1joeng4」。至於病機病理,就會再加上基本定義及症狀,故此「熱氣就直接講『Re Qi』或者『jit6 hei3』,即係『excess of heat』、『internal heat』」,然後就再用英文解釋表現為口腔潰瘍、小便黃赤等。

而其實牛津英語詞典在2016年新增了「Heaty」這個字,而根據 線上英語字典,這個字可被解作中醫及阿育吠陀醫學中「熱氣、上火」及「溫熱藥」的概念。