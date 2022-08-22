台影帝吳慷仁到大埔食$6砵仔糕　1句冧街坊獲讚貼地：香港歡迎你

台灣影帝級演員吳慷仁近日因拍戲來港，早前他於facebook分享獨自觀光、搭地鐵及到洗衣店洗衫的在港生活日常，獲粉絲大讚貼地。早前他再次發文，稱等待洗衣服期間在一家社區小店購入砵仔糕試食，大讚6元口感味道並重，「吃的我開心得不得了」。有眼利網民看到相片，即認出背景為大埔，引來大埔街坊紛紛留言，明言期待與他相遇，又介紹區內各種美食，而吳慷仁亦非常識做，留言回應「我喜歡大埔」冧爆街坊。



吳慷仁分享相片，稱在大埔等待洗衣服期間在一家社區小店購入砵仔糕試食，引來大埔街坊紛紛留言。（fb「吳慷仁Kang Ren Wu」圖片）

吳慷仁上周於facebook更新在港生活的「日常小確幸」，指到住處附近1家洗衣店洗衫期間，到了附近的公廁「去了兩次廁所」，其間被中間1家小店的砵仔糕深深吸引，「第一次我看到瞄了一眼，心想算了，還是別碰，第二次的時候小解回來走到一半下着大雨，我被卡在了路中間，轉身一看剛好就是這家店」。

吳慷仁笑言，被卡在半路「是命運的安排，我要相信上天的聲音」，遂決定買下價值6元的砵仔糕，他試食後忍不住直呼美味，同時自拍記錄過程，大讚砵仔糕「甜度適中，帶有小嚼勁，6塊吃的我開心得不得了」。

吳慷仁分享在港生活▼▼▼

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他又慨嘆這次來港工作，為了保持身形連戲，實在無辦法享受各種美食，明言下次要吃到夠，「這趟香港，我真的對不起香港的叉燒、燒賣點心、排骨、菠蘿包、白糖糕、老婆餅、各類點心美食……我實在沒辦法去吃你們，下次好嗎，下次我要用我的胃跟你們交流一下，傾偈、傾偈」。

帖文引來一眾粉絲讚好，有眼利網民更認出相片背景為大埔，引出大埔友留言相認，表示希望在區內巧遇他，同時介紹區內美食，「好想在香港巧相遇你呀！同你講聲加油」、「你在的那區出名多美食，但看來你是因為拍戲不能吃太多吧？應該會有很多美食的誘惑？」。面對熱情的留言，吳慷仁亦以5字留言「我喜歡大埔」友善回應，獲得街坊紛紛讚好，「香港歡迎你呀，很久都沒有看到這麼貼地的演員啦」。