醫學奇蹟？70歲婆婆以試管嬰兒誕子　婚後54年做銀髮產婦首當媽媽

醫療技術的進步不斷創造奇蹟，令很多「不可能」的事都變成「可能」！印度1名7旬婦人在婚後54年，終於首嘗為人母親的滋味，她成功透過試管嬰兒技術誕下1名男嬰，與75歲丈夫成為「老齡新手父母」，事件在網上引起熱議。



印度70歲婦人錢德拉蒂在婚後54年終於「追仔」成功，透過試管嬰兒技術誕下1名重3.5公斤的健康男嬰，目前母子狀態良好。（網上圖片）

綜合外媒報道，這名超高齡產婦於8月8日迎來喜事，印度北部拉賈斯坦邦阿爾瓦爾縣（Alwar）唯一一所註冊的體外人工受孕中心「印度試管嬰兒中心」，70歲的孕婦錢德拉蒂（Chandrawati）成功誕下1名重3.5公斤的健康男嬰，目前母子狀態良好。

錢德拉蒂與其75歲丈夫戈皮昌德（Gopichand）自1968年成婚後，一直努力「造人」，他們去過不少大城市接受生育治療，結果都是徒然。但他們仍未放棄，透過親戚輾轉聯絡到印度試管嬰兒中心，中心的專家古普塔醫生（Dr Pankaj Gupta）表示，戈皮昌德夫婦大約在1年半前到中心求診，此後經歷過2次人工受孕失敗。在9個多月前，錢德拉蒂接受了第3次試管嬰兒技術治療，成功受孕，但高齡產婦的風險令醫療團隊及家屬都擔憂不已，不確定她能否順產。

印度議會在本年6月通過議案，規定生育中心不可為50歲以上的男女進行試管嬰兒治療。（示意圖，GettyImages）

戈皮昌德夫婦經過了54年的無子生活，終於在月初喜獲麟兒。戈皮昌德欣喜萬分，他表示自己是獨子，「很高興終於可以延續血脈」。戈皮昌德是退伍軍人，在40年前的戰爭中被射傷了1隻腳後退役。

由於戈皮昌德夫婦並非首例的7旬夫婦，不少人都擔心「高齡新手父母」會影響嬰兒的健康及心理發展。事實上印度議會在本年6月就通過了議案，規定生育中心不可為50歲以上的男女進行試管嬰兒治療，而錢德拉蒂幸運地在議案通過前就成功受孕，故此並未違法。

隨着醫學科技進步，除了這宗個案，印度此前已有5宗70歲以上孕婦生產的紀錄，其中2019年1名74歲婦人剖腹誕下一對雙胞胎女嬰，成為世界最年長的媽媽，這些高齡產婦都是透過試管嬰兒懷孕。

（綜合）