網戀騙案｜騙徒李邵楊又出現！大埔友狂收相睇訊息　網民教咁覆KO

早前有連登網民分享以行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀的玉照，與網上情緣騙徒「互相認識」的經歷，引來網民熱議。相關帖文一出，不少人隨即表示曾收到類似詐騙訊息，而耐人尋味的是，大部分網民收到的訊息也是由自稱「李邵楊」的男子發送，對方同樣自稱是阿姨介紹的相睇對象，笑言騙徒以同一劇本行騙，又紛紛討論如何能簡而精地擊退對方。



多名大埔友表示，曾收到由自稱「李邵楊」的男子發送，自稱是阿姨介紹的相睇對象的詐騙訊息，笑言騙徒以同一劇本行騙。（fb「D18 - 大埔友」圖片）

有連登網民日前分享多張對話截圖，顯示1名自稱「李邵楊」的男子以「+66」的泰國號碼傳來訊息，詢問她是否陳阿姨介紹予他的相睇對象楊曉麗。樓主識穿訊息內容為網上情緣騙案橋段，遂以行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀的玉照相贈，更自稱寡婦及身處東埔寨，沒料騙徒看過相片竟直呼「哥哥喜歡」，甚至希望索裸照，疑用作日後敲詐勒索用途。2人開展了一段超騎呢互相「認識」的對話，十分爆笑。

騙徒與「葉劉」對話記錄截圖▼▼▼

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相關帖文及對話截圖引起討論，有網民亦於facebook群組「D18 - 大埔友」分享對話截圖，稱收到同一名男子的相片，對方同樣自稱「李邵楊」，表示有意與他「相親」，更傳來生活照希望互相認識。留言引出大批大埔街坊，紛紛表示收過類似訊息，而「開場白」更幾乎一樣，只是換上其他男子的相片。

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網民笑稱騙徒竟以同一劇本向多名大埔街坊發訊息，更有人表示已收到不只一次，「佢都幾忙，同時同咁多大埔人相睇」、「收過2次，都叫陳阿姨，封鎖佢，又有新號碼再發嚟」、「收到五六個呢啲人嘅信息，都係相睇，對話一樣」。有人則集思廣益，討論如何才能輕鬆對付騙徒，「我而家會直程問佢係咪住喺KK園」、「一句講晒，『要唔要幫你報香港入境處』」、「問佢『需要幫你網上填表求救嗎？』，暗地裏幫佢填咗form先」。