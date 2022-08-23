男子大潭篤水塘釣巴西龜煲湯　被罵殘忍咁樣反駁　網民質疑犯法

釣魚是不少人的假日活動，不過培養興趣時也要避免墮入法網！網上流傳相片，有男子表示日前於大潭篤水塘釣獲3隻巴西龜，並將龜隻帶回家斬件煲老火湯，更自稱是為了保護本地原生物種，「食晒啲外來入侵物種佢！」。男子其後更貼出「土茯苓煲龜」湯的相片，相中清晰可見龜件，引來網民狠批殘忍及無常識，惟男子仍然堅持己見，認為食龜與平常食肉無分別，「歡迎各位大愛人士同道德人士批鬥」。



網上流傳相片，有男子表示日前於大潭篤水塘釣獲3隻巴西龜，並將龜隻帶回家斬件煲老火湯，更自稱是為了保護本地原生物種。（fb「香港淡水釣魚*台釣攻略組*」圖片）

網上流傳相片，有男子疑於facebook群組發文，表示早前在大潭篤水塘以麵包及蝦為餌，釣獲3隻巴西龜，並指已將龜隻帶回家煲湯，以保護本地原生物種，更呼籲其他熱愛釣魚的人士「齊齊食晒啲外來入侵物種佢」。男子上載的相片可見，1個藍色膠筒內放有3隻巴西龜，另有龜隻口中含住魚餌及魚鉤的情況。

男子其後更貼出相片更新，指已將巴西龜斬件煲成老火湯，「土茯苓煲龜，清熱解毒，最啱夏天飲」，更附有疑為龜肉食評，「幾清甜，肉都幾好食」，呼籲「大家釣到巴西龜都可以試下咁樣整」，直言「唔使嘥嘢食，隻龜起碼犧牲得有意義」。

帖文一出即引來網民討論，不少人直斥男子釣龜食用的行為殘忍，又指出食用野生龜隻或有食物安全風險，「黐線！想煲湯直接去買龜板，何必要咁做呢？」、「你要死唔通唔畀你去死咩」、「食咗歸西就真係恭喜你」。亦有人指野生龜隻屬受保護動物，質疑樓主已有犯法之嫌。

不過樓主仍堅持己見，認為巴西龜與一般肉類無分別，「食得嘅咪食囉，文明人士應該要食齋？」、「每個國家都有唔同嘅文化，而且又唔係啲乜嘢受保護動物，所以應該尊重」，更揚言不怕公審，「歡迎各位大愛人士同道德人士批鬥，請問大家係咪唔食肉㗎？係就出聲喎」。

樓主貼出老火湯相片，並附有疑為龜肉食評，「幾清甜，肉都幾好食」，更揚言不怕公審。（fb「香港淡水釣魚*台釣攻略組*」圖片）

根據漁護署資料，政府在1976年頒佈及實施《野生動物保護條例》(香港法例第170章)，以執行保育野生動物及其相關的工作，香港所有野生龜類（包括海龜）均為該例所列的「受保護野生動物」，任何人士捕獵、蓄意干擾、管有、售賣或出口海龜(包括巢和蛋)均屬違法，最高刑罰為罰款港幣10萬元及入獄1年。