馬鞍│網民湧天文台fb轟落8號風球預警差：要每分鐘睇住，跑馬啊？

【天文台／馬鞍】隨着熱帶氣旋馬鞍登陸並逐漸遠離香港，天文台已於早上9時20分改發3號風球，一眾打工仔陸續出門上班。不過有大批網民湧到天文台Facebook批評公布更改颱風信號的處理手法，斥責「咁大雨要啲人點樣返工啊！」、「天文台落8號個預警真係好差，可以早少少通知實時幾點，唔係用即將，又突然落波」。也有網民認為天文台處理方法無問題，反駁「咁出面真係唔算大風」、「咁多個測風站一個烈風都冇，仲掛8號做咩？」。



天文台改發3號風球後，打工仔陸續出門上班。（李澤彤攝）

熱帶氣旋馬鞍昨日（8月24日）進入香港400公里範圍，並在同晚7時25分發出8號風球。天文台之後預告，8號風球「至少維持至（8月25日）早上6時」，到今日凌晨3時許又表示會在「早上9時前維持」；至凌晨5時許，天文台宣布「考慮在上午9至11時之間改發三號強風信號」。早上7時許，天文台再預告「早上9至11時間改發三號信號」，到早上8時許預告「即將改發三號強風信號」。最終早上9時20分，天文台正式改發3號風球。

由於多次更改時間，大批打工仔及網民湧到天文台Facebook批評更改颱風信號的處理手法，「天文台落8號個預警真係好差，可以早少少通知實時幾點，唔係用即將，又突然落波」、「而家罵嘅係佢哋嘅處理手法，之前話6 am，又改咩即將9 am，每分鐘要mon住佢會唔會改3號，知唔知有啲人住嘅附近冇地鐵，又要等巴士開，就時間」、「其實唔係話唔畀你改3號，你提早講實一個時間，9點就9點，10點就10點，係要話9 至11點令大家一直留意住，你當跑馬啊一路睇住」。

馬鞍襲港後市民上班情況▼▼▼

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也有網民指其居住地仍橫風橫雨，出門十分狼狽，「都唔差得幾個鐘！咁大雨點要啲人點樣返工啊！仲要全部人出晒來迫車！黐晒線！」、「多謝天文台，香港人又要上演我真係好鍾意返工」、「仲橫風橫雨，有無諗過市民安全」。

但也有不少網民認為天文台處理方法無問題，應跟隨數據做事，「其實成個香港而家咁多個測風站一個烈風都冇，仲掛8號做咩？」、「大家要罵的就應罵天，而非天文台！」、「咁出面真係唔算大風吖嘛」。惟有網民回應「你嗰邊冇風啫，我嗰邊有喎」。

馬鞍襲港期間市況▼▼▼

馬鞍襲港期間市況（夏家朗攝）