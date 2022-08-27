驚悚車禍｜男童路中玩耍　遭車撞輾頭拖行竟無事　網民：鐵頭功？

【驚險車禍】小朋友玩耍時必需注意安全！北京公安局於微博「平安北京」發布1段驚悚影片，見到有男童在路上轉角位玩耍時，遭轉彎駛至的白色私家車撞倒後捲進車底，頭部被輾過再拖行數米，路上留有長長痕迹，未知是「血路」還是車痕。可幸男童後來仍能坐起來活動，僅頭部受傷濺血，暫沒有生命危險。公安局提醒家長一定要看顧好小孩，「不能放養」，否則一旦發生意外便後悔莫及。



男童在路上轉角位玩耍時，遭轉彎駛至的白色私家車手撞倒捲進車底，頭部被輾過再拖行數米，路上留有長長痕迹。（影片截圖）

北京公安局於微博「平安北京」周一（8月22日）以「孩子真不能放養！家長可一定盯緊！」為題，發布1段28秒閉路電視影片，拍攝時間是本月18日下午近6時。

從影片見到，2名男童正在路上轉角位玩耍，隨後有白色私家車轉彎駛至，其中1名男童看到私家車即往路邊跑走，惟另1名背向私家車的男童走避不及，遭撞及捲入左邊車底，頭部被左邊前車輪輾過，再卡在後車輪位置拖行數米，路面留下長長痕迹，畫面十分恐怖。

【慎入】男童被車撞輾頭的事發經過▼▼▼

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車禍發生後，男童家屬及路人立刻衝上前救援，把男童拉出車底，司機亦有下車查看情況。所幸男童仍能坐起來活動，僅頭部受傷濺血，暫沒有生命危險。包紮好頭部後，男童被送上白色私家車並開走，未知是否送往醫院治理。

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影片發布後引來網民瘋傳，大批網民直呼可怕，「正好卡腦袋…」、「太可怕了…」、「真難受…」、「太心疼了」、「家長也真是的，讓孩子自己玩耍」。也有網民批評司機沒有看清路面情況，撞到男童時又沒有立即剎車而是拖行數米，「開車的轉彎的時候要看着點！」。

另有不少網民錯重點，關注男童被車輾頭後仍然沒車，非常厲害，「練過鐵頭功？咁都冇事？」、「個頭好硬」。