女司機揸Tesla讚自動駕駛　網民批馬路核彈　揭一件事已可能違規

Tesla電動車近年愈來愈受歡迎，不過本港仍然禁止使用全自動駕駛功能。有女KOL在社交平台即時動態分享駕車時的照片，並自稱是「假日女司機」，又表示「Tesla有自動駕駛太好了」，因而引起網上熱議，直言「女司機、P牌、Tesla，完美風暴」。有網民則認為她所指的是「自動輔助駕駛系統」，但由於雙手離開軚盤亦屬違規，又指剛考完牌就試用自動功能，根本是「馬路核彈」，但有人笑言「可能仲安全過佢自己揸」。



該名KOL自嘲「假日女司機出沒」，並感嘆Tesla有自動駕駛功能「太好了」。從照片可見，她正在隧道內駕駛Tesla，但未見其雙手放在軚盤上。（網上圖片）

該名KOL在Instagram擁有2.2萬名粉絲，她早前取得俗稱「P牌」的暫准駕駛執照，近日則在即時動態分享駕車體驗，自嘲「假日女司機出沒」，並感嘆Tesla有自動駕駛功能「太好了」。從照片可見，她正在隧道內駕駛Tesla，但未見其雙手放在軚盤上。

帖文引起網上嘩然，網民紛紛截圖分享至多個facebook群組，有人指出本港仍禁止使用全自動駕駛功能，質疑KOL是否違法，有的認為她只是「吹大咗」，實則是在使用自動輔助駕駛系統，但她沒有將雙手放在軚盤上就必定是違例，「P牌行車中雙手唔抓住軚盤，仲要揸住手機打卡」，有人則揶揄「你哋個個都誤會晒，架車根本冇行，佢係停低架車影」。

有網民則表示「求車牌」，深怕碰到她時會遇到意外，「行走中嘅交通黑點」，又批評她剛考完車牌就使用自動功能，「完全手車練都冇練過，根本上係馬路核彈，同完全唔識揸有咩分別」。

運輸署目前只批准使用泊車輔助、車輛側撞警示及自動防溜功能，另外亦批准輔助方向引導和輔助轉線功能，在設有中央分隔欄以及車速限制為每小時70公里或以上的道路使用。（Tesla官網圖片）

就Tesla的自動輔助駕駛系統，運輸署目前只批准使用泊車輔助、車輛側撞警示及自動防溜功能，另外亦批准輔助方向引導和輔助轉線功能，在設有中央分隔欄以及車速限制為每小時70公里或以上的道路使用，但車輛須向司機展示適當的警示訊息，提醒司機要時刻控制車輛。運輸署亦提醒司機需時刻保持百分百警覺，並以雙手控制車輛。

而《道路使用者守則》亦列明，如車輛裝有輔助駕駛系統，在使用系統前，司機必須熟悉該系統的功能、操作及限制，使用輔助駕駛系統時，仍要時刻留意路面的交通情況及手握軚盤，以準備於緊急或有需要的情況下，可立刻恢復以人手操控車輛。另外，在車輛行駛時，司機不得手持流動電話或其他電訊設備或其附件。