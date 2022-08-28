孤獨又穩陣嘅烏龍茶！行駛中車輛尾箱烏龍茶神奇不倒　網民：拓海

難道是在練車？有網民日前分享馬路趣聞，見到馬路上有輛私家車車尾箱頂位置，有1支飲剩約三分一的樽裝烏龍茶，倒在車尾玻璃窗上，行車期間一直未有掉下來，形容是「孤獨又穩陣嘅烏龍茶」。有人大讚司機「手車好穩」，馬上想起《頭文字D》主角拓海放1杯水來練車的典故，「車住支津路（烏龍茶）練漂移又話你知咩」，惟也有壞心眼網民暗示，這可能是司機臨時「應急」的膠樽，內裏可能不是。



有網民發現私家車車尾箱上有樽烏龍茶，而且很穩沒跌。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，笑言「唔關屯公事，孤獨又穩陣嘅烏龍茶，只有津路」，從圖片的拍攝角度，相信樓主應身處巴士上層，見到路面有輛金色私家車的車尾箱上有支飲剩的樽裝烏龍茶，烏龍茶半倒在車尾窗上但未有倒下，私家車仍在馬路上行駛。

網民紛紛聯想到《頭文字D》情節，甚至猜測司機是男主角拓海，「車手可能係藤原拓…杉」、「練緊手車，唔通又同你講咩」、「唔跌喎，秋名山車手喎」。眾人聯想到電影情節，即主角拓海被父親要求送豆腐時在車上放一杯水，行車途中1滴都不能流出的「水杯訓練」，但這次司機應把烏龍茶的樽蓋扭緊了，「唔會倒瀉，只會唔見」。

瓶中液體色澤吐深啡色，應該是普通烏龍茶，但有網民壞心眼地暗示可能是臨時用來「小解」的樽，「可能係人體津路」，「身為一個車手，有個樽傍身都好正常嘅，唔好問入面咩嚟，無人想知」。而照片中的烏龍茶實在太顯眼，有人笑稱帖文是「植入式廣告」、「同朕check下」。

（fb群組「屯門公路塞車關注組」）