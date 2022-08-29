女友奇怪習慣食士多啤梨唔食籽　港男呻挑到眼盲　網民批：公主病

每個人總會有一兩個與別不同的生活習慣，有港男日前發文，指女友有個奇怪的飲食習慣，就是不吃果籽。驟聽之下似是合理，畢竟大多數人也不會吃橙核、桃核，但實際上他的女友連士多啤梨、火龍果等的果籽也不吃。不但如此，她更並非自己落手挑果籽，而是要求港男「操刀」，要他把果籽逐粒挑出才會吃果肉，令港男苦不堪言。



樓主在討論區稱女友喜歡吃士多啤梨，但就不吃上面的籽，更會要求他把果籽遂粒挑出，令他非常痛苦，直言「挑到我眼都就嚟盲」。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

該港男在香港討論區以「女朋友奇怪嘅飲食習慣」為題發文，稱其女友的飲食習慣十分古怪，她極愛吃士多啤梨，但就討厭上面的籽，「所以每次食，佢都會要我挑晒士多啤梨上面啲粒粒」。港男又指女友不只要他挑士多啤梨的籽，就連火龍果及奇異果也要他用牙籤一粒一粒挑出來，否則就不吃。剛拍拖時多照顧一下女友算是情趣，但在一起的時間長了就心生厭煩，港男直言「完全唔想再幫佢挑」，又抱怨「每次都挑到我眼都就嚟盲」。他認為女友的飲食習慣古怪得令人難以置信，「要挑晒啲粒粒先肯食嘅話不如唔好食啦！」。

有網民斥責樓主女友有「公主病」，指飲食習慣奇怪不是問題，但不應麻煩別人，要求他人代勞。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都認為樓主的女友要人男友士多啤梨籽並非「奇怪」的習慣，而是「壞習慣」，「奇怪無問題，有問題係要人地咁整，只要麻煩到別人的習慣都係壞習慣」、「想食就自己挑，要人哋挑就唔應該」；亦有人指樓主好友是「公主病」，「咁咪唔好食，正一公主病」、「公主病！可能自細屋企人就咁縱佢」。

有人覺得女友變成這樣諸多要求，樓主也有責任，「一開始就唔應該幫佢，縱壞晒」、「唔好再服侍佢啦」；另有人認為樓主已經騎虎難下，只能想辦法幫女友之餘又不會傷害自己眼睛，「試下切皮？」、「用牙刷擦」、「用攪拌機打融佢」。