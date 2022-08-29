指女性着瑜伽褲出街「貼身到像冇着」掀激辯　網民批肉酸：唔知醜

【瑜伽褲】近年愈來愈多女性直接穿着瑜伽褲、甚至瑜伽套裝出街，常常成為正反雙反爭辯話題。有網民就在討論區發文，形容女性着瑜伽衫褲「貼身到冇着咁樣」，問其他網民對女性着全套瑜伽衫褲出街有什麼看法，結果引來網民熱議，不少網民批評「好肉酸！」、「唔知醜！」、「真係唔好睇小香港女仔嘅自信」，也有網民認為無問題，反駁「又唔係冇着，有咩所謂先？」、「膚淺嘅人先覺得有問題」。



女性直接穿着瑜伽衫褲出街，常常成為熱議話題。（示意圖／gettyimages）

該網民於香港討論區以「着住全套瑜伽衫行街」為題發帖，形容女性着瑜伽衫褲套裝「貼身到冇着咁樣」，問其他網民「點睇啲女性着住全套瑜伽衫周街行」。

帖文隨即引來網民激辯，大批網民批評「肉酸」，「佢哋唔知醜！等於唔會穿泳衣出街咁，瑜伽衫留返做瑜伽先着！」、「好x憎！」、「仲衰過着睡衣落街」、「無身材真的不要挑戰囉」、「肥嘅真係唔好出醜」，直指「你真係唔好睇小香港女仔嘅自信」。

瑜伽衫褲方便又舒適，不少人會直接穿着出街或做運動。（資料圖片）

但亦有不少網民認為着瑜伽衫褲出街無問題，已變時下潮流，「又唔係冇着，有咩所謂先？」、「一街都係，變咗fashion」、「耐唔耐我都有咁着出街，膚淺嘅人先覺得有問題」、「有乜問題？」、「身形靚嘅着乜都冇問題」。

瑜伽褲是女性常見衣着之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

+ 27

另有網民「突破盲腸」，指出女性穿瑜伽衫褲出街其實可以反映其性格，「一着就知女人性格，內向／被動／細膽女唔敢着」。