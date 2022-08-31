食飯遇阿婆等「二手飯」　善心女即買飯送贈　港男心動讚「天使」

善人者，人亦善之。有港男日前發文，表示最近約了1位女生食飯，其間碰到有位婆婆在店內徘徊，尋找別人剩下的「二手飯」好大快朵頤。女生於心不忍，即時用消費券買了個飯請婆婆食。女生解囊相助的舉動打動了港男一顆寂寞的心，直言覺得她就是「天使」，心動不已。有網民大讚女生樂善好施，「真係好女仔」、「抵讚！」。



樓主在討論區發文表示最近相約了1名女生食飯，其間遇到1位等吃「二手飯」的婆婆，女生二話不說就用消費券買了個飯請對方吃，善良的舉動令港男心動不已。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

該港男在香港討論區以「識咗個好善良嘅女仔，我好似有少少鍾意咗佢」為題發帖，稱其近日相約1名女生到快餐店食飯，其間他們發現有位陌生的婆婆在店內來回走動，等候別人吃剩的「二手飯」。當時港男心想此舉不衛生，又有染病的風險，「而家病毒咁勁，咁多菌，食人二手飯點知嗰個人有無病㗎，食完中咗咪大鑊」。

這時，樓主相約的女生放下碗筷，走到收銀處買了個飯後，把收據交給了那名婆婆，「仲好溫柔咁同個阿婆講唔好食二手飯，佢買咗個飯畀佢食」。他好奇問女生為何如此大方請婆婆食飯，「個女仔話︰『反正我都係用消費券啫，無所謂啦～最緊要個婆婆唔好食人哋二手飯。』」樓主稱就算有消費券也好，都寧願買東西給自己而不是給陌生人，因此認為女生「心地好」，更隱隱有心動的感覺「嗰一刻直頭覺得佢係一個善良嘅天使」。

有網民大讚該女生良善，是難能可貴的「好女仔」，並鼓勵樓主快點追求對方。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，雖有人認為「人善人欺」，太善良心軟可能會遭人欺瞞詐騙，但更多的人認為善不可失，惡不可長。同時，有大批網民讚揚該女生的善良，又鼓勵樓主「去馬」追求，「咁好嘅女仔要珍惜，快啲追佢」、「好有善心，想追就快啲行動」、「呢啲女仔娶得過」。