淘寶月餅丨港爸中秋節淘17kg月餅　阿仔解釋窩心原因：全部自己食

一年容易又中秋，不少市民都已入手買定月餅應節。有網民就在facebook發文分享，指爸爸自學會使用淘寶網購後，每年也會購入月餅食用，今年更買了足足17公斤月餅。爸爸的「戰利品」引來網民嘩然，紛紛提醒樓主一家注意食物安全及飲食健康等問題，而樓主其後亦更新帖文，解釋爸爸一口氣大手買入月餅是希望尋回已在香港絕迹的兒時味道，他們也會小心進食，「見唔對路或者已經變壞咗嘅，我哋一定唔會放入口」。



有網民指爸爸自學會使用淘寶網購後，每年也會購入月餅食用，今年更買了足足17公斤月餅。（fb「淘寶開心share」圖片）

該名港男於facebook群組「淘寶開心share」分享多張月餅相片，指去年教了爸爸使用淘寶後便令他成為網購發燒友。他指爸爸去年已淘了10公斤月餅食用，今年更買了足足17公斤，「今年叻左，有進步，17kg……」帖文可見，大批月餅以集運方式送到樓主家中，當中包括不同的品牌、款式及口味，除了傳統的蛋黃蓮蓉外，亦有伍仁、雲腿、廣式及潮式口味，非常豐富，「夾埋好似15盒，60個」。

不少網民看過相片也直呼誇張，質疑樓主一家難以「消滅」大量月餅，又指樓主爸爸年紀相信不適合食用過多高油份及高膽固醇的月餅，「淘寶食物，尤其新鮮嗰啲都係少食為妙，加多啲糖同防腐劑」。亦有人擔心淘寶食物欠缺監管，加上運送過程未必一直恆溫，或有食物安全風險，「大熱天時在路邊曝曬，唔變壞就奇」、「夏天食物好易變壞，新鲜都變臭」、「食嘅永遠唔會淘」。

樓主解釋爸爸一口氣大手買入月餅是希望尋回已在香港絕迹的兒時味道，強調家人會小心進食。（fb「淘寶開心share」圖片）

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面對網民踴躍留言，樓主其後亦一一回應，表示所有月餅也打算自用，「唔會送畀朋友親戚同事」。他解釋爸爸一口氣大手購買月餅，只因想尋回已在香港絕迹的兒時味道，「佢年年都好期待中秋，好多都係佢細個嗰陣時食過嘅，香港已經絕咗迹，無人再做」，而相關口味的月餅在本港商店購買會昂貴數倍，爸爸才會自行淘寶。

樓主笑言，父親並非「貪平」才買淘寶月餅，「唔係因為小弟無畀家用，而導致家人要淘食物過日」，又強調自己及兩老進食淘寶月餅前也會小心留意，「我哋全家智商都好正常，見唔對路或者已經變壞咗嘅，我哋一定唔會放入口。之但係如果表面望落正常，但食咗先知內裏中伏嘅，咁就真係實屬不幸」。

食物安全中心上周公布有關月餅的食品調查結果，當中146個包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅樣本全部通過化學、微生物及營養成分測試。（食物安全中心圖片）

食物安全中心上周公布有關月餅的食品調查結果，當中146個包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅樣本全部通過化學、微生物及營養成分測試。中心提醒，月餅的糖分及脂肪一般較高，不應過量進食，又建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。

至於在購買、貯存和享用月餅時，市民應留意以下要點：

．向可靠的零售店舖購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食；

．如非即時進食，應按包裝上的說明存放。冰皮月餅應存放在攝氏四度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下十八度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用；

．攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用；

．貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染；及

．保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手。

