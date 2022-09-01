淘寶月餅丨港爸中秋節淘17kg月餅 阿仔解釋窩心原因：全部自己食
一年容易又中秋，不少市民都已入手買定月餅應節。有網民就在facebook發文分享，指爸爸自學會使用淘寶網購後，每年也會購入月餅食用，今年更買了足足17公斤月餅。爸爸的「戰利品」引來網民嘩然，紛紛提醒樓主一家注意食物安全及飲食健康等問題，而樓主其後亦更新帖文，解釋爸爸一口氣大手買入月餅是希望尋回已在香港絕迹的兒時味道，他們也會小心進食，「見唔對路或者已經變壞咗嘅，我哋一定唔會放入口」。
該名港男於facebook群組「淘寶開心share」分享多張月餅相片，指去年教了爸爸使用淘寶後便令他成為網購發燒友。他指爸爸去年已淘了10公斤月餅食用，今年更買了足足17公斤，「今年叻左，有進步，17kg……」帖文可見，大批月餅以集運方式送到樓主家中，當中包括不同的品牌、款式及口味，除了傳統的蛋黃蓮蓉外，亦有伍仁、雲腿、廣式及潮式口味，非常豐富，「夾埋好似15盒，60個」。
不少網民看過相片也直呼誇張，質疑樓主一家難以「消滅」大量月餅，又指樓主爸爸年紀相信不適合食用過多高油份及高膽固醇的月餅，「淘寶食物，尤其新鮮嗰啲都係少食為妙，加多啲糖同防腐劑」。亦有人擔心淘寶食物欠缺監管，加上運送過程未必一直恆溫，或有食物安全風險，「大熱天時在路邊曝曬，唔變壞就奇」、「夏天食物好易變壞，新鲜都變臭」、「食嘅永遠唔會淘」。
面對網民踴躍留言，樓主其後亦一一回應，表示所有月餅也打算自用，「唔會送畀朋友親戚同事」。他解釋爸爸一口氣大手購買月餅，只因想尋回已在香港絕迹的兒時味道，「佢年年都好期待中秋，好多都係佢細個嗰陣時食過嘅，香港已經絕咗迹，無人再做」，而相關口味的月餅在本港商店購買會昂貴數倍，爸爸才會自行淘寶。
樓主笑言，父親並非「貪平」才買淘寶月餅，「唔係因為小弟無畀家用，而導致家人要淘食物過日」，又強調自己及兩老進食淘寶月餅前也會小心留意，「我哋全家智商都好正常，見唔對路或者已經變壞咗嘅，我哋一定唔會放入口。之但係如果表面望落正常，但食咗先知內裏中伏嘅，咁就真係實屬不幸」。
食物安全中心上周公布有關月餅的食品調查結果，當中146個包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅樣本全部通過化學、微生物及營養成分測試。中心提醒，月餅的糖分及脂肪一般較高，不應過量進食，又建議市民參考月餅的營養標籤，了解特別是糖分、鹽分及脂肪的含量，以便作出較健康的選擇。
至於在購買、貯存和享用月餅時，市民應留意以下要點：
．向可靠的零售店舖購買月餅，切勿光顧無牌小販。購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食；
．如非即時進食，應按包裝上的說明存放。冰皮月餅應存放在攝氏四度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下十八度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用；
．攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用；
．貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染；及
．保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手。