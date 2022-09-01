疫苗通行證將下調至5歲！要接種2針疫苗　家長網民即關注呢2樣嘢

【疫苗通行證／5歲兒童／打針】本港新冠肺炎疫情持續升溫，今日（9月1日）單日新增10586宗確診，包括10342宗本地感染及244宗輸入個案，是相隔5個月再升至過萬宗。當局計劃再推出新措施，最快下周公布疫苗通行證下調至5歲兒童，需要接種2針疫苗，有2個月過渡期。

消息一出即引來網民熱議，不少家長網民都關注實際推行詳情，希望政府盡快公布，亦有網民關注是否要為5歲兒童買手機，以掃描安心出行。



當局計劃再推出新措施，最快下周公布疫苗通行證下調至5歲兒童。（資料圖片）

今日是開學日（9月1日），惟本港疫情繼續惡化，單日新增10586宗確診，包括10342宗本地感染及244宗輸入個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，預料疫情升勢持續，暫預計不到升勢速度及會升至多高，而當局較緊張死亡或重症個案，期望不會影響到公營醫療負擔。

當局又預告推出新措施，最快下周公布疫苗通行證下調至5歲兒童，需要接種2針疫苗，有2個月過渡期。

消息一出引來家長、網民熱議。有網民支持新措施，認為可推高兒童疫苗接種率，減少感染後出現重症機會，從而保護兒童。惟有不少家長網民關注新措施實除推行詳情，希望當局盡快公布細節。

有網民指出，5歲兒童年紀太細，未必有智能電話，關注日後新措施推行時，家長是否要為這些兒童買手機以掃描安心出行。（資料圖片）

另有網民指出，5歲兒童年紀太細，未必有智能電話，關注日後新措施推行時，家長是否要為這些兒童買手機以掃描安心出行，憂慮會加重家長負擔，「5歲邊有手機？」、「5歲都要比手機佢嘟安心？」。