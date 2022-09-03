30歲男積極「造人」卻事敗　驚揭精蟲被火烤5年　原來與職業有關

女性卵巢會早衰，男性精蟲也躲不過。北部一名男子23歲即結婚生子，但往後7年間夫妻倆沒有避孕，卻始終懷不上第二胎，就醫檢查婦科器官都無異狀，他到泌尿外科一驗發現精蟲數量不足、活動力差游不動，當地醫生判斷是男方問題導致不孕。



醫生追問他的職業才發現「精蟲被火烤了5年」，加上肥胖導致寶寶生不出來。

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台灣腎臟科醫生洪永祥近日在節目《醫師好辣》中分享，在洗腎室遇到一名阿嬤分享她的擔憂，她說兒子早婚23歲就生了第一胎，時間久了發現沒有手足的孩子好孤單，因此改變心意想再添個弟妹，沒想到7年過去了，兩夫妻即使沒避孕愛愛，媳婦肚皮始終沒動靜，進而到醫院檢查。

洪永祥說，男性正常狀態為每次射精要有1.5c.c.精液，且含1500萬隻精蟲，要有40%會游動、有活力，4%型態要正常，但卻驚見他精蟲數目不足、活動力也差。細問才發現，人夫在25歲時創業開熱炒店，為了賺錢每天在高溫鍋爐前工作：「大概燒了5年，一直在烤他的精蟲。」

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洪永祥進一步提到，人夫在這5年間體重胖了10公斤，肥胖加上高溫成為不孕關鍵。後來在泌尿科醫生建議下減少站在鍋爐前的時間，另聘一名廚師，也成功剷肉10公斤，不久後即傳來妻子懷孕的好消息。他也強調，過胖或是高溫等不孕因子都是可逆的，若真有懷孕打算，不論男女務必好好保養身體。

台灣不孕症醫生蔡鋒博指出，女性不孕大部分都是因為本身子宮或卵巢出現異常，最常見的就是子宮內膜異位症，其包含朱古力囊腫、子宮肌腺症，臨床上就常遇到結婚多年，沒避孕卻遲遲沒有懷孕的女性，進一步檢查才發現有巧克力囊腫。

而在男性不孕方面，蔡鋒博說明，臨床上也遇過不少「無精症」患者。另外，精子品質、精索靜脈曲張、睪丸因素、性功能障礙等也都是男性不孕原因。但無精症患者仍可透過皮下到睪丸取精或睪丸針刺取精、睪丸萃取術取精，配合單一精蟲顯微注射來解決困擾，若以上辦法都無效，也可以「借精生子」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】