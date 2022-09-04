批生牛肉河粉「牛肉太生」　港女公審將軍澳泰國菜3宗罪反被串爆

【食物中伏／將軍澳／泰國菜】「民以食為天」，不時有網民分享光顧食店中伏經歷，但今次卻惹來爭議！有港女在社交群組發文表示，近日到將軍澳坑口一間泰國菜叫了一碗生牛肉河粉，詎料發現3大「罪狀」，包括「啲牛肉係血淋淋係完全生嘅」、「碗湯河又唔夠熱」、配搭豬紅「九唔搭八」，大呻中伏，批評：「返回石器時代？」

帖文一出即引來熱論，大批網民質疑樓主指摘無理，「生牛肉湯河點解唔係生」、「食生牛河想要熟牛？」，建議「你下次叫『生牛肉河粉，well done』」；也有網民認同樓主說法，「我之前試過都係因為碗湯唔熱，搞到好似食緊屍水咁，個味道真係十級難頂」。



有港女到將軍澳坑口一間泰國菜叫了一碗生牛肉河粉，詎料「啲牛肉係血淋淋係完全生嘅，碗湯河又唔夠熱」，大呻中伏，批評：「返回石器時代？」（Facebook群組「中伏飲食報料區」）

該港女昨日（9月3日）在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，分享到將軍澳坑口一間泰國菜吃一碗生牛肉河粉的中伏經歷。樓主指出，該生牛肉河粉「啲牛肉係血淋淋係完全生嘅，碗湯河又唔夠熱，竟然係暖嘅，根本浸唔熟啲血淋淋嘅牛肉」，批評：「返回石器時代？」

樓主又不滿該碗生牛肉河粉配搭豬紅，「各位有冇見過生牛肉可會有豬紅㗎？簡直九唔搭八，基本上我食咗一啖河粉已經投降了」。她最後亦打趣道：「又係討論緊唔食生牛肉點解唔叫熟牛河呢個議題啦。」

帖文惹來網民熱議。（Facebook群組「中伏飲食報料區」）

帖文一出惹來大批網民負評，認為批評無理，「生牛肉湯河點解唔係生？」、「食生牛河想要熟牛？」、「咁點解你唔叫熟牛肉河？」、「生牛肉河粉上枱時啲牛肉一定係生，只不過生牛肉河粉係靠啲湯浸熟佢，你可以投訴佢啲湯唔夠熱，但唔可以投訴你叫生牛肉河粉啲牛肉係生」、「樓主我明你感受，同我上次去打邊爐一樣，上親枱啲食物全部都係生嘅，個湯底仲衰過你直頭暖都唔暖」、「所以話香港人係至鍾意投訴嘅……」。亦有網民建議樓主「你下次叫『生牛肉河粉，well done』」、「拎去叮返熱」、「叮熟佢」。

也有網民認同樓主說法，「我之前試過都係因為碗湯唔熱，搞到好似食緊屍水咁，個味道真係十級難頂」、「湯本來應該係夠熱，但一般係牛肉未完全解凍係出事主因，怪師傅懶！！ 豬紅就真係又啲奇怪」、「樓主不如你寫清楚啲啦…

你係嫌啲牛唔靚，生食唔好味，而唔係嗌生牛但嫌唔熟啦…」。