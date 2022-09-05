床蝨丨港女Staycation疑遭蝨咬到美腿紅腫　返家更驚嚇：床有蝨！

新冠肺炎疫情下，最愛旅行的港人難以出國，酒店宅渡假（Staycation）成為不少人的解癮之選。有港女日前發文大呻，指到酒店Staycation期間疑遭蝨蟲叮咬，全身出現紅腫傷口，其後更懷疑將蝨蟲帶回家中，導致睡床也發現細小蝨蟲，不知如何是好。有眼利網民發現，樓主上載圖片顯示的是床蝨，一旦在家繁殖恐後果極嚴重。



有網民日前發文大呻，指到酒店Staycation期間疑遭蝨蟲叮咬，全身出現紅腫傷口，返家更驚見有蝨。（fb「床蝨疑問及討論區」圖片）

該網民早前在facebook群組「床蝨疑問及討論區」發文，稱日前到酒店享受Staycation時「惹到一身蟲返屋企」，質疑酒店的衛生出問題。樓主上載的相片可見，其小腿位置有多處不規則紅色腫塊，猶如被蚊蟲叮咬的痕迹，形容「咬到成身都係」，非常嚴重。

樓主續指，皮膚疑遭蝨蟲叮咬後，家中睡床亦發現細小蝨蟲，估計在酒店被咬後將蟲帶回家，「張床有啲一粒粒蟲仔」，直言非常後悔前往Staycation，只好向網民求教處理方法。

樓主續指，到酒店Staycation後皮膚疑遭蝨蟲叮咬，詎料家中睡床亦發現細小蝨蟲，估計在是酒店留宿後將蝨帶回家。（fb「床蝨疑問及討論區」圖片）

網傳7大滅蝨法點評：



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不少網民看過相片也直呼誇張，認為樓主是被床蝨叮咬，並有幼蟲依附在其衣物或皮膚上帶回家，導致家中睡床亦告「中招」，「好恐怖，你最好快啲消滅佢哋，唔係手尾長」、「惡夢開始！這酒店太恐怖」。有人則勸樓主要盡快處理害蟲問題，否則後果或一發不可收拾，「有排搞，分分鐘要成間房換晒傢俬先得」。

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