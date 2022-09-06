睇蝕？女生着運動Bra出門扔垃圾　男友鬧「只着內衣」引網民激辯

近年愈來愈多女性穿着Sports Bra（運動胸圍）及瑜伽褲出門，有女生日前發文，指自己上身穿着運動胸圍出門口扔垃圾，引來男友反對，斥責她只穿內衣就出門口，擔心她被人「睇蝕晒」。然而她認為運動胸圍與一般內衣有別，加上不少女生也會穿上運動胸圍外出，不覺得有問題；又以男友也會只穿着「孖煙囪」扔垃圾為例，覺得並不公平。



樓主在討論區表示自己穿運動胸圍扔垃圾，遭男友斥責「點可以着內衣出街！畀人睇蝕晒！」，令她感到不滿。（《大步走》劇照）

該名女生在香港討論區以「女人着運動bra出街有咩問題？」為題發帖，稱其男友看到她上身只穿着運動胸圍便出門口扔垃圾，即時開聲斥責她，「佢話點可以着內衣出街！畀人睇蝕晒！」。她覺得倒垃圾也不過是1分鐘的事，加上不少女生也會只穿運動胸圍外出運動或健身，認為男友小題大做，於是不滿表示「運動bra同普通bra都唔同，就咁着出街有咩問題？」。她又反駁指男友平時也會只穿上「孖煙囪」就出門扔垃圾，「孖煙囪咪都係底褲嘅一種，我都無鬧佢啦」。

帖文引來網民激辯，「男友派」網民認為樓主男友沒有錯，「Bra就係Bra，講咁多都係淨係着Bra出去」、「出街無問題，到時唔好怪麻甩佬係咁望！」、「唔得，無身材千祈咪着」、「唔係自己女朋友話之你唔着」、「着返件正常嘅衫真係咁難咩」。

有網民認為女性穿運動內衣不一定就是性感，其實也可以展現健康美，但有人就認為這取決於身型鍛煉。（《Sweet Home》劇照）

而支持樓主的網民就認為着運動胸圍沒有問題，「又唔係無着，有咩問題？」、「你有着衫嘅自由，其實使乜理人點睇」、「唔覺有問題，感覺係健康」、「你男朋友太大男人，唔要得」、「你已經變成佢嘅私人財產了」、「你叫佢以後負責倒垃圾，即刻覺得你唔着都冇問題」。

亦有網民因為樓主把「bra」寫成了「bar」，於是質疑帖文的真實性，「係bra唔係bar，男人老狗冇着過就咪扮女人」、「無女人會串錯BRA，咪扮女人啦」、「樓主根本係開PO引戰嘅麻甩佬」。