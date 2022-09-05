年輕男女撞跌老翁致骨折　為趕巴士不顧而去　女兒批無情發文緝兇

「到底有幾趕時間，可以令你唔睇人、唔睇路？」網上瘋傳「尋人」帖文，1名女網民指其64歲爸爸昨午（4日）行經筲箕灣港鐵站對開時，遭2名年輕男女撞跌，對方其後為趕巴士而急急離去。樓主指父親跌倒後只能坐於路邊休息，幸有途人幫忙召救護車安排送院，經檢查後證實大腿、盆骨均骨折，短時間內亦須留院。她希望利用網上力量尋人，強調並非要對方賠償，僅想理清事發經過及要求道歉，帖文引起網民關注。



1名女網民指其64歲爸爸昨午（4日）行經筲箕灣港鐵站對開時，遭2名年輕男女撞跌，對方其後為趕巴士而急急離去，而父親經檢查後證實大腿、盆骨均骨折。（fb圖片）

該名女網民昨晚發文，指64歲父親昨日下午約1時許，行經筲箕灣港鐵站A2出口對開時，遭1對年輕男女撞跌於地上，當時父親未能自行起身，惟因愛面子性格，僅表示「俾我坐下、坐下」。兩名年輕男女遂扶樓主父親到港鐵站外坐下休息，惟之後疑因趕巴士而急急離開，「兩位肇事者冇幫我老豆call白車，冇等到白車嚟，係咁以扶我老豆去地鐵站出口坐低就走咗」。

樓主指，父親平日尚算健康，「都叫行得走得，係就係論盡啲，手腳慢，不過都鍾意周圍去」，但被撞跌後痛極坐於港鐵站外不知所措，「我老豆跌親之後坐咗喺地鐵站門口，自己一個好驚唔知點好，痛到講唔到嘢」，幸好有途人代為召救護車送院。

送抵醫院後，樓主指父親在急症室等候時仍非常痛苦，甚至未能移動雙腳，「不斷話好痛，痛到瞓喺度都休息唔到」。經X光檢查，父親證實大腿、盆骨均有骨折，須留院觀察以作進一步治療，「護士話好大機會都要做手術，短期內都唔會出到院」。

樓主指父親被撞跌後痛極坐於港鐵站外不知所措，「我老豆跌親之後坐咗喺地鐵站門口，自己一個好驚唔知點好，痛到講唔到嘢」，幸好有途人代為召救護車送院。（Google街景圖片）

樓主不忍父親無辜受傷，遂發文希望尋回兩名涉事年輕男女，坦言「唔係算帳，唔係要賠償」，而是要求對方道歉，「到底有幾冷酷無情，先可以罔顧一個因為你受傷嘅老人家，見到佢明顯企唔返起身，你都可以走咗去？」、「只係求個道歉，同埋要俾佢哋知道，無論幾忙都好都要睇路、睇人！你可能走咗架巴士好少事，但係有好多意外發生會影響到其他人」。

她明言不想報警調查事件，故希望利用網絡力量找回涉事年輕男女，以理清事發經過，「點解撞跌咗老人家，老人家明顯企唔返起身，點解唔call白車、點解唔等埋白車來先走？」、「我老豆而家盆骨、大腿骨折，喺醫院足足痛咗成日，唔知之後影響有幾大……何苦要老人家受苦」。

帖文引起網民關注，紛紛轉發代為「緝兇」，認為年輕男女應向樓主父親道歉，甚至提供賠償，「撞到老人家可大可小！手尾可以好長，佢哋不顧而去，一定唔可以道歉就算」、「已經唔係第一次見啲人為追巴士撞跌啲長者不顧而去，捉到可以告佢傷人嗎？」。有人則認為樓主應報警保留追究權利，「骨折可以好嚴重，影響好深遠，報警搵返嗰兩個人係要保留追究權利」。