12星座辛勤耕耘者終出頭 人事婚姻問題浮現 解決須找出問題癥結
撰文：唐綺陽占星幫
出版：更新：
【唐綺陽星座運勢週報9/5-9/11】水星已經進入停滯期，即將在周六正式逆行，目前停滯已經有逆行的氛圍，容易對婚姻人士造成困擾。大眾亦會感受到水星停滯的影響，有溝通上的問題產生，交通、行程狀況多，宜再三確認。水星逆行在天秤，關於合作、婚姻關係及法律條文，有缺失之處問題容易浮現。金星進處女，辛勤耕耘者將被歌頌，大眾進入緊繃狀態，用認真的態度來面對事情。
星象影響：水星進入停滯期，水星逆行在天秤座，金星進處女。
12星座個別運勢：
雙子：陷入兩難情況，試著對人不對事
處女：留心金錢問題，身體不適與壞習慣有關
天蠍：對事情幻想豐富，保持理性避免自我欺騙
山羊：失去不見得是壞事，也許是在去蕪存菁
同場加映：印度神童「吠陀占星術」精準預測12星座9月運程 金牛易陷三角戀（點圖放大看👇👇👇）
+8
金牛：凡事三思而後行，心事造成睡眠不足
巨蟹：靜下心放鬆思考，答案自然而然浮現
天秤：事情進入衝刺期，與上個階段的自己告別
人馬：工作上被挑剔，壓力來自他人的期許
同場加映：12星座的愛情剋星是甚麼？白羊最憎冷暴力 天秤最怕男生不修邊幅（點圖放大看👇👇👇）
+34
白羊：創意發想獲得認同，勇於表達凸顯溝通能力
獅子：懂得如何表達情感，亮相有機會遇到桃花
水瓶：工作上遇強則強，感情上避免說話太直接
雙魚：收到稱讚與肯定，女性長輩緣佳
職場12生肖｜你天生富貴命不需掙扎，或一生勞碌命只求原地躺平？超準面相學！靠臉部5位置看出一個人是否有福氣 下巴圓潤有錢剩七仙羽｜出軌渣男有樣睇！另一半如有這4個面相特徵必須多費心思12生肖戀愛天書 與男友鬧交僵持不下 必學快速和好法不留隔夜仇面相｜妳是小鮮肉收割機嗎？有這4個面部特徵的極大機會譜姊弟戀12生肖｜你與生俱來的天賦是甚麼？屬鼠者眼光獨到 屬豬者悟性高
【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】