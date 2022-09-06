超亂四角關係！男友妹妹的男友疑似愛上我　港女超頭痕：好難做！

意外陷入四角關係，該如何抽身？有港女發文指近日與男友家人食飯，男友的妹妹亦帶同男友到場，她驚訝地發現對方竟是前同事，雙方當時僅共事1天，但他已不斷挑逗自己，因感到太進擊，故樓主不願交換聯絡資料，自此失去聯絡。沒想到兜兜轉轉，2人竟在這種尷尬的場合重遇。最令樓主煩惱的是，自重逢後，這位「男友阿妹個男友」竟每天私訊與她聊天，令她不知如何是好。



女生指與

該女生在Dcard討論區以「男朋友阿妹嘅男朋友鍾意咗我」為題發文，稱與男友拍拖約1年，日前終於上了男友家中與其家人共進晚餐，而男友的妹妹也帶男友出席。當日4人一碰面，樓主才發現男友妹妹的男友原來是前同事，而男方也顯然認出她來。樓主稱當時她只是做兼職，協助了1天工作，與男方並不熟稔，但對方已不斷挑逗她，由於感到他過份進取，「我會驚，所以無交換聯絡方式」，雙方亦再沒聯絡。樓主沒想到男方後來竟成了自己男友妹妹的男友，這種巧合令她震驚不已。

這次重逢，男方更當眾問樓主索取其社交平台帳號，「我又唔知點拒絕就畀咗佢」。樓主頗尷尬地吃完飯便請男友早點送自己回家，後來就發現男友等人把她及妹妹的男友都加到了WhatsApp的家庭群組，令男方知道了她的電話號碼。自此，男方就每日私下傳訊找她聊天，令她不勝其煩。樓主指不知道對方與男友妹妹的關係，她也沒有把此事告知男友，「畢竟另外一邊係佢阿妹，好難做」。

有網民建議樓主應坦白把事件告訴男友，以免男友日後得知被瞞騙會影響關係。但樓主就一口拒絕，認為坦白對事件沒有幫助。（《戀愛是科學》劇照）

帖文引來網民熱議，很多人都表示樓主的經歷實在太匪夷所思，比一般的四角關係更混亂，亦有人質疑事件的真實性，「癲…我睇緊啲咩」、「貴圈真亂」、「老實講我覺得根本係創作文嚟，邊有咁橋？」。有人認為如果是真的，樓主就應與男友坦白，「一段關係最緊要係溝通，點解要自己硬食？」、「有問題嗰個又唔係你，你男朋友幫手諗下計仔都好吖」，卻被樓主一口拒絕，指「講咗除咗小事化大，根本對件事無幫助」。

然而，有不少人都覺得樓主應聽從規勸，對男友有話直說，「唔講係由得人哋條仔繼續搵你？如果我自己女友咁樣瞞住我同自己妹男友傾計一定爆炸」、「你唔講到時比佢妹發現仲衰，以為你溝佢男朋友，你就gg」、「如果你同男友講完，佢嘅反應係話你小事化大，可以直接講再見。正常人女友被騷擾都嬲，仲要呢個係佢妹嘅男友，搞我妹又搞我女友」；亦有人覺得就算樓主不與男友坦白，最基本可以做的是封鎖對方，「最起碼你block咗佢先啦」、「Block 咗佢咪得」。