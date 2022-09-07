外賣米線驚見煙頭　食客誤咬中伏怒報食環：成口煙味　網民呼惡心

新冠肺炎疫情反彈，不少人也依賴外賣醫肚，避免與人接觸。有網民發文大呻，指於網上平台購入連鎖米線店的套餐，沒料幾乎食完才咬到碗內竟有煙頭，「咬咗落去成口煙味先知」，頓時大感反胃，事後即怒極向外賣平台及食環署投訴。



有網民發文大呻，指於網上平台購入連鎖米線店的套餐，沒料幾乎食完才咬到碗內竟有煙頭，「咬咗落去成口煙味先知」，頓時大感反胃，事後即怒極向外賣平台及食環署投訴。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

該網民發文大呻，指近日於網上平台購買外賣米線2人餐，當食物送到後，他如常用餐，沒料幾乎食完才發現中伏，竟意外咬中浸於湯內的煙頭，「咬咗落去成口煙味先知」。從他上載的相片可見，米線碗內竟夾出1個明顯已吸過、只剩下吸咀的煙頭，部分外層包裝更疑因長時間浸於湯內導致脫落；而帳單截圖則顯示，扣除折扣優惠後，餐點總值166.2元。

樓主對米線驚現煙頭大感忿怒，表示已即時向涉事外賣平台及食環署投訴，又批評處理食物的職員衛生習慣惡劣，「你都係喺出面食完先再入返嚟啫，我明白點解啲人要食煙，咁但係都唔係跌個煙頭落碗嘢度呀嘛？食煙係咪大X晒？」。

帖文引來網民討論，不少人看過相片直呼「核突」，「當你諗起個煙頭嘅原主人可能10日無刷牙，棚牙又黑又臭又生晒牙石，而你咬到佢啜過嘅煙頭……」、「加料不加價，選我正解」、「我個人都喜歡叫煙燻，比較香」。亦有人質疑煙頭不一定是食店職員的責任，「又或者係送外賣嗰個搞過你碗嘢呢」。