求職詐騙｜62歲無學歷照要！網民疑遇招聘中介電騙　1張卡片露餡

早前傳出多宗柬埔寨求職騙案，中、港、台三地都有人被誘騙「賣豬仔」到當地，令大家對來歷不明的招聘訊息提高警覺。有網民近日收到「招聘中介」的WhatsApp訊息，聲稱免費提供各類職業空缺，即使表明「已62歲」兼沒有學歷，對方亦堅持可提供合適工作。不過其他網民一看就知有古怪，指卡片上電郵地址並非公司註用電郵，而該張工作相片更被翻出是圖庫照片，直言「呃人都pro（專業）啲呀」。



有網民近日收到「招聘中介」的WhatsApp訊息，聲稱免費提供各類職業空缺，即使表明「已62歲」兼沒有學歷，對方亦堅持可提供合適工作。（FB群組圖片）

有網民在facebook群組上傳多張WhatsApp對話截圖，顯示有名自稱是「招聘中介」的陌生人傳來訊息，指自己協助大小型企業公司招聘員工，可免費提供各類職業空缺選擇，不論全職、兼職、散工都有，只要20歲以上就可以傳來履歷表應徵，對話中還附載了其卡片。

樓主心存懷疑，遂假扮長者應付，「60歲可以嗎？我已62歲」，又指自己沒有讀過書，對方卻強調「20歲以上就得了」，最終樓主以「等我同孫仔商量一下先」結束對話。事後他不禁表示「咁大年紀都要？」，又懷疑是否柬埔寨詐騙案傳出後，沒有人再受騙，「所以連60幾歲都受」。

有網民就逐一分析騙徒的破綻，「點會用gmail？」，另外指只要將卡片上的照片放上網搜尋，就發現是圖庫照片，並熱議樓主應如何回覆，「下次講話90歲，睇仲請唔請」、「你同佢講：你張相嗰個人就係我，做咩盜用我張相？」、「問佢係咪喺緬甸，要幫你報警？」、「直接話想去柬埔寨嘛」。